Садоводов призывают разложить фольгу в садах: в чем причина

Фольга может быть хорошим средством борьбы с птицами, которые вредят растениям.

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Как защитить сад от птиц / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему голуби могут быть вредными для растений

Как их отпугнуть

С началом весны многие люди возвращаются к садоводству и посадке роскошных цветов. Однако, весь тяжелый труд может пойти насмарку, когда в сады залетят голуби или другие птицы, которые будут повреждать растения.

Главред решил разобраться, как можно отпугнуть птиц от сада.

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Как защитить сад от птиц

Эксперт по садоводству Адил уль-Хак говорит, что голубиный помет имеет высокую кислотность и может разъедать все - от краски до металлических поверхностей в саду. Также он может привлекать других вредителей, таких как крысы, которые могут нанести еще больший вред дому, передает express.co.uk.

Чтобы бороться с этой проблемой, садоводам рекомендуют положить в своем саду фольгу. Она является дешевым и эффективным средством отпугивания птиц.

"Во-первых, заметьте, где птицы проводят больше всего времени в вашем саду, и начните с этого места", - отмечают эксперты.

Все, что вам нужно сделать, это сделать несколько шариков из фольги и повесить их на веревку, когда свет попадает на эту фольгу, он отражается и отпугивает голубей.

"Добавляя шарики из фольги в свой сад, вы создаете отпугиватель, который много двигается и привлекает внимание. Это имитирует эффект быстрого движения, и голубей это заставляет думать, что поблизости находится хищник. Глаза голубей также чувствительны к солнцу, поэтому использование блестящей, светоотражающей поверхности может раздражать их и заставить покинуть ваш сад", - говорится в сообщении.

Также вы можете разместить полоски фольги вокруг любых растений. Птицам не нравится ощущение фольги под клювом, и они будут держаться подальше.

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