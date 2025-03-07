Что нельзя сажать возле дома: какое растение грозит накликать беду

Вы узнаете:
- Виды деревьев, которые не рекомендуется сажать рядом с домом
- Какие деревья нельзя сажать рядом с домом по народным приметам
- Что нельзя сажать на участке
При выборе садового растения владельцы часто ориентируются на его внешний вид. Однако, важно учитывать также особенности корневой системы и строения ствола, чтобы определить, подходит ли растение для жилой территории.
Деревья рекомендуется высаживать на расстоянии 1,5 м от садовой дорожки. Расстояние до основной постройки должно быть не менее 5 м, а до коммуникаций — минимум 2 м., говорится в материале Главреда.
Виды деревьев, которые не рекомендуется сажать рядом с домом
Тополь: его ствол полый и хрупкий, поэтому сильный ветер может легко его сломать, что представляет опасность для дома и его жителей, а также для автомобиля, беседки и других объектов в саду. У многих людей наблюдается аллергия на тополиный пух.
Дуб: существует поверье, что дуб может представлять опасность для главы семьи, если тот не слишком силен телом и духом, так как растение забирает его жизненную энергию. Кроме того, мощные корни дуба могут нарушить целостность фундамента дома.
Грецкий орех: обладает мощной корневой системой, которая может повредить фундамент дома. Падающие с дерева орехи могут повредить крышу дома и садовых построек. Средняя высота грецкого ореха составляет 18 метров, его крона создает густую тень, под которой мало что может расти.
Верба: считается деревом, которое питается живой энергией и может "выжить" людей из дома.
Какие деревья нельзя сажать рядом с домом по народным приметам
Черемуха: считается, что из-за этого дерева родственники часто ссорятся.
Осина: по поверью, осина питается положительной энергией человека.
Ива: считается, что ива чувствительна и может не захотеть "общаться" с вами. Плакучая ива, склонившаяся к воде, символизирует несчастную любовь и скорбь.
Туя: согласно приметам, молодые туи в саду сначала приносят счастье, но с возрастом притягивают беду.
Что нельзя сажать на участке
- Борщевик;
- Гармала;
- Голубой лотос;
- Ипомея трехцветная;
- Кокаиновый куст;
- Конопля;
- Мак снотворный;
- Мимоза хостилис.
Больше новостей:
- Ветки будут ломиться от плодов: назван идеальный сосед груши для богатого урожая
- Что делать, если у орхидеи желтеют листья: как вернуть невероятное цветение
- Не на деревьях или кустах: люди поражены из-за того, как именно растет арахис
Что за дерево осина?
Осина – дерево из рода тополь (Populus) семейства ивовые (Salicaceae).
Растет осина как примесь в хвойных, хвойно-лиственных и лиственных лесах. Изредка образует чистые древостои в производных лесосточных формах. Морозостойкое, светолюбивое растение. Цветет в марте – апреле. Род осин распространен в горах и приречных лесах. Особенно много осин в Восточной Азии и в Приатлантической Америке. Распространена по всей Украине, занимает 1,2% площади государственного лесного фонда. Районы заготовок – Полесье, Лесостепь.
Практическое использование. Осина – древесное, плетенное, медоносное, лекарственное, танидоносное, окрасочное, декоративное, фитомелиоративное и кормовое растение, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред