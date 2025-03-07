Что нельзя сажать возле дома: какое растение грозит накликать беду

Какое дерево посадить возле дома для благополучия в семье - что нельзя сажать рядом с домом.

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Какое дерево не приносит счастье / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Carola68, Pixabay/Antranias

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Виды деревьев, которые не рекомендуется сажать рядом с домом

Какие деревья нельзя сажать рядом с домом по народным приметам

Что нельзя сажать на участке

При выборе садового растения владельцы часто ориентируются на его внешний вид. Однако, важно учитывать также особенности корневой системы и строения ствола, чтобы определить, подходит ли растение для жилой территории.

Деревья рекомендуется высаживать на расстоянии 1,5 м от садовой дорожки. Расстояние до основной постройки должно быть не менее 5 м, а до коммуникаций — минимум 2 м., говорится в материале Главреда.

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Виды деревьев, которые не рекомендуется сажать рядом с домом

Тополь: его ствол полый и хрупкий, поэтому сильный ветер может легко его сломать, что представляет опасность для дома и его жителей, а также для автомобиля, беседки и других объектов в саду. У многих людей наблюдается аллергия на тополиный пух.

Дуб: существует поверье, что дуб может представлять опасность для главы семьи, если тот не слишком силен телом и духом, так как растение забирает его жизненную энергию. Кроме того, мощные корни дуба могут нарушить целостность фундамента дома.

Грецкий орех: обладает мощной корневой системой, которая может повредить фундамент дома. Падающие с дерева орехи могут повредить крышу дома и садовых построек. Средняя высота грецкого ореха составляет 18 метров, его крона создает густую тень, под которой мало что может расти.

Верба: считается деревом, которое питается живой энергией и может "выжить" людей из дома.

/ Инфографика: Главред

Какие деревья нельзя сажать рядом с домом по народным приметам

Черемуха: считается, что из-за этого дерева родственники часто ссорятся.

Осина: по поверью, осина питается положительной энергией человека.

Ива: считается, что ива чувствительна и может не захотеть "общаться" с вами. Плакучая ива, склонившаяся к воде, символизирует несчастную любовь и скорбь.

Туя: согласно приметам, молодые туи в саду сначала приносят счастье, но с возрастом притягивают беду.

Что нельзя сажать на участке

Борщевик;

Гармала;

Голубой лотос;

Ипомея трехцветная;

Кокаиновый куст;

Конопля;

Мак снотворный;

Мимоза хостилис.

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Что за дерево осина? Осина – дерево из рода тополь (Populus) семейства ивовые (Salicaceae). Растет осина как примесь в хвойных, хвойно-лиственных и лиственных лесах. Изредка образует чистые древостои в производных лесосточных формах. Морозостойкое, светолюбивое растение. Цветет в марте – апреле. Род осин распространен в горах и приречных лесах. Особенно много осин в Восточной Азии и в Приатлантической Америке. Распространена по всей Украине, занимает 1,2% площади государственного лесного фонда. Районы заготовок – Полесье, Лесостепь. Практическое использование. Осина – древесное, плетенное, медоносное, лекарственное, танидоносное, окрасочное, декоративное, фитомелиоративное и кормовое растение, пишет Википедия.

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