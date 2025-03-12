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Чтобы сад был цветущим: пять растений, которые нужно посадить в марте

Мария Николишин
12 марта 2025, 17:59
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Садоводам рассказали, когда нужно высаживать луковицы цветов.
Чтобы сад был цветущим: пять растений, которые нужно посадить в марте
Когда высаживать луковицы цветов / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие цветы уже можно сажать
  • Как правильно подготовить почву

Весна наконец пришла, а на дворе начинает теплеть - так что это идеальное время, чтобы выйти в сад.

В частности, есть несколько шагов, которые стоит предпринять уже сейчас, чтобы убедиться, что ваш сад будет цветущим летом, пишет Главред со ссылкой на The Sun.

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Как подготовить сад к высадке цветов

В течение зимы на грядках и бордюрах может накапливаться мусор, сорняки или мертвые растения, поэтому очень важно расчищать территорию. Это не только улучшит внешний вид вашего пространства, но и предотвратит нежелательную конкуренцию за питательные вещества и воду.

Кроме того, здоровая почва - основа любого сада. Проверьте уровень рН и питательных веществ в почве, чтобы понять её потребности.

Если почва уплотнена, разрыхлите её садовыми вилами или культиватором, чтобы улучшить дренаж. Добавьте компост или органические вещества, чтобы обогатить почву, обеспечив её необходимыми питательными веществами.

Какие цветы можно высаживать в начале весны

После того, как пройдут последние заморозки, наступает время высаживать летние цветущие луковичные цветы. К ним относятся: георгины, лилии, гладиолусы, анемоны, бегонии.

Большинство луковичных нуждаются в солнечном свете и влажной почве. Обычно их следует высаживать на глубину, втрое большую длины луковицы.

Чтобы сад был цветущим: пять растений, которые нужно посадить в марте
Календарь цветения / Инфографика: Главред

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The Sun

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