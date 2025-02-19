Весна уже близко: что посадить в феврале для быстрого урожая

В феврале можно начинать высевать определенные овощи, чтобы весной быстрее получить первый урожай.

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Три культуры для домашнего выращивания / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что можно вырастить на подоконнике в феврале

Как получить свежие овощи раньше всех

Многие огородники считают февраль идеальным месяцем для посадки овощей, сообщает Главред. со ссылкой на Express. Для этого не нужно специальное оборудование или много места - рассаду можно выращивать даже на подоконнике.

Какие овощи можно сеять в феврале?

1. Помидоры

Помидоры хорошо растут в домашних условиях, если обеспечить им достаточное количество света. Для выращивания на подоконнике лучше выбирать низкорослые сорта, которые не занимают много места.

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Перед посевом семена рекомендуется замочить в соленой воде: некачественные всплывут и их следует удалить. Затем остальные замачивают в растворе марганцовки на 30 минут, что укрепляет рассаду и защищает ее от болезней. Семена высевают на глубину 1,5 см и регулярно поливают до появления первых всходов.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

2. Огурцы

Огурцы не нуждаются в сложном уходе. Выращивая их на подоконнике, первый урожай можно получить уже через месяц. Лучше всего выбирать гибридные сорта, не требующие опыления, а также раннеспелые виды.

Семена высевают на глубину 1,5 см, предварительно обработав их так же, как и в случае с помидорами. Для сохранения влаги в почве рассаду нужно регулярно поливать.

3. Редиска

Для выращивания редиса нужна широкая емкость высотой около 20 см, что обеспечит достаточное пространство для формирования корнеплодов. Перед посадкой семена стоит замочить на 40 минут, после чего высеять с интервалом в 5 см между растениями.

После посева грунт поливают теплой водой, а емкость накрывают пищевой пленкой до появления первых всходов. Когда ростки появятся, пленку снимают, а рассаду размещают на хорошо освещенном подоконнике.

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