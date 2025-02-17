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Почему не стоит выбрасывать коробки из-под конфет: гениальный секрет садовода

Руслана Заклинская
17 февраля 2025, 16:18
122
Если вам посчастливилось получить вкусный шоколад на День святого Валентина, не спешите выбрасывать упаковку.
Почему не стоит выбрасывать коробки из-под конфет: гениальный секрет садовода
Коробка из-под конфет может получить вторую жизнь / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Почему не стоит выбрасывать коробки из-под конфет
  • Как можно их использовать в садоводстве

Если вам посчастливилось получить вкусный шоколад на День святого Валентина, не спешите выбрасывать упаковку. Она может пригодиться для садоводства, пишет The Sun.

Главред узнал, как использовать пластиковую коробку из-под конфет в садоводстве.

видео дня

Британский садовод и автор более 30 книг об уходе за растениями Саймон Акеройд опубликовал в TikTok видео, в котором показал, как сделать идеальную среду для семян. Он использует коробку от шоколадных конфет Ferrero Rocher как мини-теплицу для проращивания семян.

Как сделать мини-теплицу для проращивания семян

  1. Подготовьте упаковку. Выньте или съешьте все конфеты и оставьте пластиковую коробку вместе с золотой подложкой, где они лежали.

  2. Создайте дренаж. Аккуратно проколите маленькие отверстия в каждом отделении пластиковой подложки - это поможет отводить лишнюю воду и предотвратить загнивание корней.

  3. Наполните почвой. Засыпьте каждое отделение для конфеты небольшим количеством почвы или торфа, который подходит для проращивания семян.

  4. Посейте семена. Выберите семена цветов или овощей, которые вы хотите вырастить. Поместите по несколько зернышек в каждое отделение и слегка присыпьте землей.

  5. Закройте коробку и поместите пластиковую крышку на место - она создаст парниковый эффект, поддерживая влагу и тепло, что будет способствовать быстрому прорастанию семян.

  6. Поставьте в теплое место. Лучше всего разместить коробку на подоконнике или другом теплом месте с достаточным количеством света.

Почему это эффективно

  • Создает идеальный микроклимат - пластиковая крышка поддерживает влагу и температуру.
  • Экономит деньги - вам не нужно покупать специальные теплицы или контейнеры.
  • Экологически безопасно - вместо того чтобы выбрасывать упаковку, вы даете ей вторую жизнь.
  • Простота в использовании - подойдет даже для тех, кто никогда раньше не занимался выращиванием растений.

Этот метод поможет начинающим садоводам легко выращивать рассаду без лишних затрат. Многие пользователи TikTok уже опробовали этот метод и остались в восторге.

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The Sun

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