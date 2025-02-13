На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

Королевское садоводческое общество ищет три потерянных вида нарциссов, которые могут быть под угрозой исчезновения.

https://glavred.info/sad-ogorod/na-grani-ischeznoveniya-sadovodov-prosyat-srochno-soobshchit-dannye-ob-odnom-rastenii-10639304.html Ссылка скопирована

Нарциссы под угрозой исчезновения / Коллаж: Главред, фото: Pexels/rüveyda akkaya, Pixabay/NickyPe

Важно:

Специалисты ищут три потерянных вида нарциссов

Садоводов также призывают принять участие в поиске

Садоводов, у которых в этом сезоне цветут нарциссы, просят сообщить об их состоянии, ведь эти яркие цветы сигнализируют о наступлении весны.

Это связано с тем, что Королевское садоводческое общество ищет три потерянных вида нарциссов, которые могут быть под угрозой исчезновения или уже вымерли в Великобритании, говорится в материале Express.

видео дня

Королевское садоводческое общество Великобритании хочет узнать цвет, вид и высоту нарциссов этой весной, чтобы лучше понять, что происходит с этими цветами и какие из них могут быть утрачены из-за изменения климата. Они призывают людей сообщать о наблюдениях по электронной почте, прилагая фотографию.

"В Великобритании можно найти сотни различных видов нарциссов, и мы призываем вас зарегистрировать, где в вашем районе цветут эти цветы. Мы попросим вас предоставить основную информацию, такую как цвет, тип и высота. Ученые будут использовать эти данные, чтобы понять влияние окружающей среды на нарциссы, предпочтения покупателей и распространение", - призывают специалисты.

/ Инфографика: Главред

Садоводов также призывают принять участие в поиске трех видов нарциссов, которые находятся под угрозой или считаются вымершими в Великобритании. Обнаружение этих нарциссов поможет сохранить их, лучше понять садоводческое наследие и даже позволит сохранить генетический материал, который может быть важен для будущего разведения нарциссов в условиях изменяющегося климата.

Специалисты из Королевского садоводческого общества объясняют важность регистрации тем, что нарциссы отмечают приход весны и радуют нас яркими красками в садах, парках и на обочинах дорог.

"Но за этими повсеместными желтыми цветами скрывается большое разнообразие – известно 31 000 сортов, включая зеленые, розовые и красные. Понимание того, где их можно найти, поможет сохранить это разнообразие для будущего", - добавили в Королевском садоводческом обществе.

Ранее Главред писал о том, когда и как правильно сажать нарциссы. Для того, чтобы они взошли как можно раньше и восхитили красотой, их необходимо высадить осенью.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие цветы-многолетники посадить на даче. Многолетние цветы для дачи: какие растения цветут все лето, не прихотливы к климату и не нуждаются в особом уходе? Самые лучшие варианты для вашего сада.

Как сообщалось, ранее стало известно, что нужно сажать на рассаду в феврале. Нет смысла начинать сеять на рассаду семена в январе или в декабре, если вы не занимаетесь выращиванием растений в коммерческих целях.

Также вам может быть интересно:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред