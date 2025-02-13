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На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

Алексей Тесля
13 февраля 2025, 16:24
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Королевское садоводческое общество ищет три потерянных вида нарциссов, которые могут быть под угрозой исчезновения.
нарцисс
Нарциссы под угрозой исчезновения / Коллаж: Главред, фото: Pexels/rüveyda akkaya, Pixabay/NickyPe

Важно:

  • Специалисты ищут три потерянных вида нарциссов
  • Садоводов также призывают принять участие в поиске

Садоводов, у которых в этом сезоне цветут нарциссы, просят сообщить об их состоянии, ведь эти яркие цветы сигнализируют о наступлении весны.

Это связано с тем, что Королевское садоводческое общество ищет три потерянных вида нарциссов, которые могут быть под угрозой исчезновения или уже вымерли в Великобритании, говорится в материале Express.

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Королевское садоводческое общество Великобритании хочет узнать цвет, вид и высоту нарциссов этой весной, чтобы лучше понять, что происходит с этими цветами и какие из них могут быть утрачены из-за изменения климата. Они призывают людей сообщать о наблюдениях по электронной почте, прилагая фотографию.

"В Великобритании можно найти сотни различных видов нарциссов, и мы призываем вас зарегистрировать, где в вашем районе цветут эти цветы. Мы попросим вас предоставить основную информацию, такую как цвет, тип и высота. Ученые будут использовать эти данные, чтобы понять влияние окружающей среды на нарциссы, предпочтения покупателей и распространение", - призывают специалисты.

Календарь цветения
/ Инфографика: Главред

Садоводов также призывают принять участие в поиске трех видов нарциссов, которые находятся под угрозой или считаются вымершими в Великобритании. Обнаружение этих нарциссов поможет сохранить их, лучше понять садоводческое наследие и даже позволит сохранить генетический материал, который может быть важен для будущего разведения нарциссов в условиях изменяющегося климата.

Специалисты из Королевского садоводческого общества объясняют важность регистрации тем, что нарциссы отмечают приход весны и радуют нас яркими красками в садах, парках и на обочинах дорог.

"Но за этими повсеместными желтыми цветами скрывается большое разнообразие – известно 31 000 сортов, включая зеленые, розовые и красные. Понимание того, где их можно найти, поможет сохранить это разнообразие для будущего", - добавили в Королевском садоводческом обществе.

Ранее Главред писал о том, когда и как правильно сажать нарциссы. Для того, чтобы они взошли как можно раньше и восхитили красотой, их необходимо высадить осенью.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие цветы-многолетники посадить на даче. Многолетние цветы для дачи: какие растения цветут все лето, не прихотливы к климату и не нуждаются в особом уходе? Самые лучшие варианты для вашего сада.

Как сообщалось, ранее стало известно, что нужно сажать на рассаду в феврале. Нет смысла начинать сеять на рассаду семена в январе или в декабре, если вы не занимаетесь выращиванием растений в коммерческих целях.

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