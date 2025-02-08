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Что нужно сажать на рассаду в феврале: список овощей и цветов

Анна Ярославская
8 февраля 2025, 11:36обновлено 8 февраля, 12:33
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Нет смысла начинать сеять на рассаду семена в январе или в декабре, если вы не занимаетесь выращиванием растений в коммерческих целях.
Рассада
Рассаду можно начинать сажать в середине февраля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Стоит ли садить семена на рассаду в декабре или январе
  • Какие растения можно садить на рассаду в феврале

Что посеять на рассаду в феврале – это очень важный вопрос, от которого зависит качество будущего урожая. Дело в том, что если посеять рано, рассада вытянется, а если поздно – она будет недоразвитой. Главред выяснил все нюансы.

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Что нужно сажать на рассаду в феврале

Автор Youtube-канала Наша дача Валерий считает, что нет смысла начинать сеять на рассаду семена в январе или в декабре, если вы не занимаетесь выращиванием растений в коммерческих целях. Поскольку зима может быть морозной, то вам придется потратить деньги на обустройство теплиц с хорошим отоплением.

Валерий дал рекомендации тем, кто хочет выращивать рассаду для собственного огорода. И в этом случае первые посевы можно начинать в середине февраля.

Он советует сеять на рассаду следующие растения:

  • ампельная петуния;
  • пеларгония;
  • вербена;
  • бальзамин;
  • дельфиниум;
  • бегония;
  • эустома;
  • виола;
  • гибискус;
  • гелиотроп;
  • базилик;
  • сельдерей;
  • розмарин;
  • гвоздика шабо;
  • китайская гвоздика;
  • томаты для теплицы (лучше посадить 1 марта, чтобы они не вытянулись);
  • перец;
  • баклажаны;
  • змеляника;
  • клубника;
  • хризантема;
  • лаванда.

Какие помидоры сеять на рассаду в феврале?

В последний месяц зимы желательно высеивать позднеспелые сорта, срок вегетации которых больше ста дней.

Время прорастания семян – шесть-семь дней. В основном, это высокорослые разновидности, будут готовы к высадке приблизительно через два месяца.

По словам огородника, сначала высаженные семена можно держать в квартире, в начале апреля нужно перенести в рассадник, а потом - пересадить в открытый грунт.

Важно! При высеивании культур важно учитывать время высадки готовой рассады в грунт. Т.е. нужно суммировать время, которое понадобится на прорастание семян, на пикировку и вегетационный период. При составлении посадочного календаря, не стоит забывать также об особенностях вашей климатической зоны, о том, в какой грунт вы будете высаживать рассадный материал.

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Что можно сажать на следующий год после картофеля / Инфографика: Главред

Что нужно для выращивания рассады в теплице

Для успешного выращивания рассады в теплице необходим ряд условий, которые потребуют финансовых инвестиций.

Во-первых, важно поддерживать оптимальную температуру. Если температура снижается до 5 градусов, это может оказать негативное влияние на корневую систему растений.

Во-вторых, наличие эффективного отопления, например, электрокамина или печи, является критически важным для поддержания тепла в теплице, особенно в холодные ночи.

В третьих, теплица должна быть хорошо утеплена, желательно с двухслойными стенами. К примеру, из пленки или поликарбоната толщиной не менее 6 мм для сохранения тепла.

В-четвертых, необходимо контролировать влажность воздуха, поскольку чрезмерная влажность может привести к развитию болезней, а недостаточная – к стрессу растений.

В-пятых, обеспечение достаточного количества света также является важным фактором для роста рассады.

Смотрите видео - Что нужно сажать на рассаду в феврале:

Ранее Главред писал, как вырастить крепкую рассаду болгарского перца. Эксперты советуют определять срок проведения посева как можно точнее, чтобы в будущем получить богатый урожай.

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Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные совету по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

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