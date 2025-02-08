Что нужно сажать на рассаду в феврале: список овощей и цветов

Вы узнаете:
- Стоит ли садить семена на рассаду в декабре или январе
- Какие растения можно садить на рассаду в феврале
Что посеять на рассаду в феврале – это очень важный вопрос, от которого зависит качество будущего урожая. Дело в том, что если посеять рано, рассада вытянется, а если поздно – она будет недоразвитой. Главред выяснил все нюансы.
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Что нужно сажать на рассаду в феврале
Автор Youtube-канала Наша дача Валерий считает, что нет смысла начинать сеять на рассаду семена в январе или в декабре, если вы не занимаетесь выращиванием растений в коммерческих целях. Поскольку зима может быть морозной, то вам придется потратить деньги на обустройство теплиц с хорошим отоплением.
Валерий дал рекомендации тем, кто хочет выращивать рассаду для собственного огорода. И в этом случае первые посевы можно начинать в середине февраля.
Он советует сеять на рассаду следующие растения:
- ампельная петуния;
- пеларгония;
- вербена;
- бальзамин;
- дельфиниум;
- бегония;
- эустома;
- виола;
- гибискус;
- гелиотроп;
- базилик;
- сельдерей;
- розмарин;
- гвоздика шабо;
- китайская гвоздика;
- томаты для теплицы (лучше посадить 1 марта, чтобы они не вытянулись);
- перец;
- баклажаны;
- змеляника;
- клубника;
- хризантема;
- лаванда.
Какие помидоры сеять на рассаду в феврале?
В последний месяц зимы желательно высеивать позднеспелые сорта, срок вегетации которых больше ста дней.
Время прорастания семян – шесть-семь дней. В основном, это высокорослые разновидности, будут готовы к высадке приблизительно через два месяца.
По словам огородника, сначала высаженные семена можно держать в квартире, в начале апреля нужно перенести в рассадник, а потом - пересадить в открытый грунт.
Важно! При высеивании культур важно учитывать время высадки готовой рассады в грунт. Т.е. нужно суммировать время, которое понадобится на прорастание семян, на пикировку и вегетационный период. При составлении посадочного календаря, не стоит забывать также об особенностях вашей климатической зоны, о том, в какой грунт вы будете высаживать рассадный материал.
Что нужно для выращивания рассады в теплице
Для успешного выращивания рассады в теплице необходим ряд условий, которые потребуют финансовых инвестиций.
Во-первых, важно поддерживать оптимальную температуру. Если температура снижается до 5 градусов, это может оказать негативное влияние на корневую систему растений.
Во-вторых, наличие эффективного отопления, например, электрокамина или печи, является критически важным для поддержания тепла в теплице, особенно в холодные ночи.
В третьих, теплица должна быть хорошо утеплена, желательно с двухслойными стенами. К примеру, из пленки или поликарбоната толщиной не менее 6 мм для сохранения тепла.
В-четвертых, необходимо контролировать влажность воздуха, поскольку чрезмерная влажность может привести к развитию болезней, а недостаточная – к стрессу растений.
В-пятых, обеспечение достаточного количества света также является важным фактором для роста рассады.
Смотрите видео - Что нужно сажать на рассаду в феврале:
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Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные совету по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.
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