Что нужно сажать на рассаду в феврале: список овощей и цветов

Нет смысла начинать сеять на рассаду семена в январе или в декабре, если вы не занимаетесь выращиванием растений в коммерческих целях.

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Рассаду можно начинать сажать в середине февраля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Стоит ли садить семена на рассаду в декабре или январе

Какие растения можно садить на рассаду в феврале

Что посеять на рассаду в феврале – это очень важный вопрос, от которого зависит качество будущего урожая. Дело в том, что если посеять рано, рассада вытянется, а если поздно – она будет недоразвитой. Главред выяснил все нюансы.

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Что нужно сажать на рассаду в феврале

Автор Youtube-канала Наша дача Валерий считает, что нет смысла начинать сеять на рассаду семена в январе или в декабре, если вы не занимаетесь выращиванием растений в коммерческих целях. Поскольку зима может быть морозной, то вам придется потратить деньги на обустройство теплиц с хорошим отоплением.

Валерий дал рекомендации тем, кто хочет выращивать рассаду для собственного огорода. И в этом случае первые посевы можно начинать в середине февраля.

Он советует сеять на рассаду следующие растения:

ампельная петуния;

пеларгония;

вербена;

бальзамин;

дельфиниум;

бегония;

эустома;

виола;

гибискус;

гелиотроп;

базилик;

сельдерей;

розмарин;

гвоздика шабо;

китайская гвоздика;

томаты для теплицы (лучше посадить 1 марта, чтобы они не вытянулись);

перец;

баклажаны;

змеляника;

клубника;

хризантема;

лаванда.

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В последний месяц зимы желательно высеивать позднеспелые сорта, срок вегетации которых больше ста дней.

Время прорастания семян – шесть-семь дней. В основном, это высокорослые разновидности, будут готовы к высадке приблизительно через два месяца.

По словам огородника, сначала высаженные семена можно держать в квартире, в начале апреля нужно перенести в рассадник, а потом - пересадить в открытый грунт.

Важно! При высеивании культур важно учитывать время высадки готовой рассады в грунт. Т.е. нужно суммировать время, которое понадобится на прорастание семян, на пикировку и вегетационный период. При составлении посадочного календаря, не стоит забывать также об особенностях вашей климатической зоны, о том, в какой грунт вы будете высаживать рассадный материал.

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Что нужно для выращивания рассады в теплице

Для успешного выращивания рассады в теплице необходим ряд условий, которые потребуют финансовых инвестиций.

Во-первых, важно поддерживать оптимальную температуру. Если температура снижается до 5 градусов, это может оказать негативное влияние на корневую систему растений.

Во-вторых, наличие эффективного отопления, например, электрокамина или печи, является критически важным для поддержания тепла в теплице, особенно в холодные ночи.

В третьих, теплица должна быть хорошо утеплена, желательно с двухслойными стенами. К примеру, из пленки или поликарбоната толщиной не менее 6 мм для сохранения тепла.

В-четвертых, необходимо контролировать влажность воздуха, поскольку чрезмерная влажность может привести к развитию болезней, а недостаточная – к стрессу растений.

В-пятых, обеспечение достаточного количества света также является важным фактором для роста рассады.

Смотрите видео - Что нужно сажать на рассаду в феврале:

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