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Какие цветы-многолетники посадить на даче: топ неприхотливых растений

Марина Иваненко
6 февраля 2025, 06:00
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Многолетние цветы для дачи: какие растения цветут все лето, не прихотливы к климату и не нуждаются в особом уходе? Самые лучшие варианты для вашего сада.
Какие цветы посадить, что цвели от весны до осени / скриншоты
Какие цветы посадить, чтобы цвели от весны до осени / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем узнаете о чем узнаете:

  • Какие цветы многолетники самые неприхотливые
  • Какие многолетние цветы цветут все лето

Ухоженный сад - это всегда большая затрата времени и энергии. Однако, если вы хотите иметь красивый сад и не хотите тратить на него много времени, то вам стоит внимательно отнестись к выбору растений, которые вы посадите в своем саду. Для того, чтобы тратить меньше времени на уход за растениями, выберите самые неприхотливые экземпляры и именно тогда ваш сад станет привлекательным, а вы не будете тратить на это свои силы.

На Ютуб канале "Первый дачный" рассказывают какие цветы многолетники самые неприхотливые.

Монарда

Монарда является многолетним растением. Из-за своего цитрусового запаха ее часто называют бергамотом. Данное растение цветоводы редко используют для того, чтобы украсить сад, поскольку оно имеет "лохматые" цветы. Это цветущее растение - медонос, который привлекает в сад бабочек и пчел, но отпугивает вредных насекомых. Цветет монарда с июля по сентябрь, а зеленеет еще с марта и до начала ноября, даже когда присутствуют небольшие заморозки. Всходит очень медленно, а цветет - только через год. Пересаживать кусты монарды можно весной, летом и осенью. Для нее подойдет любое место - на солнце или же в тени, так как она является неприхотливой.

Лаванда

Лаванда - прекрасный вариант для тех людей, что ищут какой цветок является самым неприхотливым к земле и для погодных условий. Это очень красивое декоративное многолетнее растение. Его серебристые листья на фиолетовые цветы придадут вашему саду элегантности и шарма. Растение хорошо переносит засуху, а значит его не нужно часто поливать. Аромат лаванды помогает отпугивать вредителей. Кроме того, лаванда имеет длительный период цветения.

Флоксы

Флоксы являются едва ли не самыми популярными многолетними растениями. Цветы могут быть разнообразной окраски, которые имеют приятный тонкий аромат. Цветение - пышное и красочное. Флоксы чрезвычайно выносливы и являются зимостойкими. Если высадить флоксы в саду с разным периодом цветения - ранние, средние - поздние, то наслаждаться их цветением можно с июня по сентябрь.

Василек многолетний

Василек - это такое растение, которое не требует особого ухода и прекрасно растет на любом типе почвы. Василек любит солнечные участки и хорошо уживается со всеми цветами на клумбе. Относится к средне растущим растениям. Начинает цвести еще в начале лета и вплоть до осени. Устойчива к болезням и крайне редко повреждается вредителями.

Ромашка садовая (ромен)

Если подбирать какие красивые многолетние цветы можно посадить на даче, то ромашка должна обязательно у быть в списке. Возможно такой цветок никого и не удивит, а вот хлопот от него точно ждать не стоит. Цветет растение с начала лета и до осени. Высаживать лучше всего на солнечном участке.

Рудбекия

Рудбекия может быть нескольких видов, различающихся между собой строением соцветий-корзинок, а объединяют их ярко-желтые окрашенные цветы и высокие побеги. Цветет растение с середины лета и до конца дачного сезона. Рудбекия не прихотлива - ей не нужна плодородная почва и она хорошо зимует без укрытия. Лучше всего высаживать цветок на открытом солнечном участке.

О канале "Первый дачный"

Канал создан в 2017 году, подписалось более 28 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о загородном проживании и видеоролики о несложных технических работах.

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