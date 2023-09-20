Весной восхитят ароматом: когда и как правильно сажать нарциссы

Главред расскажет, как сажать нарциссы осенью в Украине.

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Когда и как правильно сажать нарциссы / коллаж: Главред, фото: скриншот

Нарциссы - ароматные и красивые осенние цветы, которые радуют своим ароматом и красотой весной. Для того, чтобы они взошли как можно раньше и восхитили красотой, их необходимо высадить осенью. Мы расскажем, когда и как правильно сажат нарциссы.

Когда сажать нарциссы осенью в Украине

Прежде, чем поговорить о том, как сажать нарциссы на зиму, обратим внимание на особенность этого цветка. Нарциссы неприхотливы, потому, если они растут у вас уже не первый год, их можно выкапывать и разделять клубни не только раз в год, но и реже - раз в 3-4 года.

Первый раз сажать осенью нарциссы лучше в конце сентября или начале октября.

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На каком расстоянии сажать нарциссы осенью

С нарциссами, как и с тюльпанами при посадке играет роль одно правило - тройной высоты. Луковицы необходимо опускать на глубину, которая равна высоте луковицы умноженной на три. Между лунками должно быть расстояние в 10-12 сантиметров, однако если луковицы болшие или групповые - лучше отступить около 20 сантиметров между лунками.

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