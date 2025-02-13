Когда сажать капусту на рассаду в 2025 году: как ухаживать за рассадой

Главред подробно расскажет, как правильно сажать капусту на рассаду, чтобы добиться наилучших результатов.

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Когда сажать капусту на рассаду / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда сажать капусту на рассаду

Как ухаживать за рассадой капусты

Выращивание капусты через рассаду – отличный способ получить ранний и обильный урожай. Многие садоводы задаются вопросом: когда сажать капусту на рассаду в 2025 году?

Главред подробно расскажет, как правильно сажать капусту на рассаду, чтобы добиться наилучших результатов.

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Когда сажать капусту на рассаду?

Посев капусты на рассаду начинается уже с февраля, особенно если вы хотите получить ранний урожай. Однако сроки могут варьироваться в зависимости от региона и сорта капусты. Например, для среднеспелых и позднеспелых сортов посев можно проводить в марте-апреле.

Если вас интересует, когда сажать капусту на рассаду в 2025 году, лучше всего ориентироваться на лунный календарь и климатические особенности вашего региона. Для Украины оптимальными сроками посева считаются конец февраля – март, пишет Госпотреблужба.

Подготовка семян капусты

Перед посадкой необходимо подготовить семена:

Дезинфекция – заверните семена в тройной слой марли и опустите в горячую воду (до 60°C) на 20 минут.

Закаливание – после обработки поместите семена в холодильник на нижнюю полку на несколько часов. Это поможет сделать рассаду устойчивой к перепадам температуры.

Почвосмесь для рассады

Для рассады можно приготовить почвосмесь самостоятельно, используя следующие рецепты:

Торф, дерновая земля и компост в равных частях.

Дерновая земля и торф (1:1) с добавлением двух ложек золы.

Торф, дерновая земля и песок (1:3:1).

Чтобы рассада была крепкой, добавьте в почву минеральные удобрения (1 столовая ложка на 1 кг почвы).

Посев семян

Подготовьте емкости с дренажными отверстиями (ящики, горшки, пластиковые или торфяные стаканчики).

Сделайте борозды глубиной до 1 см, расстояние между ними – 3 см.

Высейте семена на расстоянии 3 см друг от друга, присыпьте землей и слегка уплотните.

Полейте почву и накройте емкости пленкой.

Поставьте ящики с рассадой в теплое место.

Уход за рассадой

Первые всходы появляются через 7-9 дней. После этого снимите пленку и поставьте рассаду в более прохладное место с температурой 12-15°C. Через три недели рассаду пересаживают в отдельные стаканчики. Если в одном стакане несколько саженцев, слабые удаляют.

Как долго растет рассада капусты? Полный цикл выращивания рассады капусты занимает около 30-45 дней. В это время важно обеспечить достаточное количество солнечного света, умеренный полив и доступ свежего воздуха.

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