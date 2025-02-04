Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Когда сеять помидоры на рассаду: специалист поделился секретом хорошего урожая

Тарас Сидоржевский
4 февраля 2025, 18:40
147
Когда сеять и как правильно ухаживать за рассадой: советы для выбора сроков, обработки почвы для получения идеальных томатов в теплице или на грядке.
помидоры
Когда сеять помидоры на рассаду / Коллаж: Главред, скриншот, kvitofor.ua

О чем вы узнаете:

  • Как правильно сажать семена помидоров на рассаду
  • Как ухаживать за рассадой после всходов

Помидоры - настоящие короли грядок. Конечно, рассаду помидоров можно купить на рынке, но самые лучшие и вкусные плоды получаются из саженцев, которые вырастили своими руками. Кроме того, выбрать семена, обработать их, посеять и ухаживать за рассадой - это не настолько тяжелый и сложный труд, как может сначала показаться. Помидоры - это довольно особенные и прихотливые овощи, которые требуют времени и внимания, но результат того стоит. Если не допускать грубых ошибок на ранних стадиях, то, можно сказать, что помидоры будут расти сами по себе.

Как вырастить помидоры: пошаговая инструкция

Когда и как сеять помидоры на рассаду рассказывают на канале "Секреты растениеводства". Наталья объясняет когда и как сеять помидоры на рассаду. Все зависит от того куда вы ее будете высаживать - в открытый грунт или в теплицу. Если в теплицу, то сеять можно уже в начале февраля, если же в открытый грунт, то можно и в середине или в конце марта, поскольку с нашим нынешним климатом и в мае еще бывают заморозки. Важный нюанс, на который обращает внимание автор видео при высадке помидоров - фаза месяца. Почву для посева помидоров блогерша подготовила сама, смешав в равных пропорциях чернозем, который взяла с огорода, и торф, добавив немного вермикулита. Перед посевом помидоров почву необходимо обеззаразить.

Наталья делает это с помощью пасты "Фитоспорик", которая разводится обычной водой. Кто покупал необработанные семена, или же высушивал свои - семена тоже обеззараживаются с помощью этого средства. Перед посевом почву необходимо увлажнить. Женщина сеет семена помидор в кассеты и в обычный ящичек, образуя в нем бороздки с помощью дощечки. Расстояние между ними - примерно три сантиметра.

Семена высевает не очень густо, но акцентирует внимание на том, что если рассада взойдет густо, то можно будет проредить, вырвав лишние побеги. Дощечкой заворачиваем семена в грунт, увлажняем. В контейнере семена раскладываются отдельно в каждую кассету, карандашиком запихивая на нужную глубину и присыпая сверху грунтом.

Для того, чтобы семена взошли быстрее, можно накрыть их пленкой, сделав мини-парничок. Лучшая температура для дальнейшего прорастания рассады - 25 градусов. Когда появляются первые всходы температуру снижают до 18-20 градусов и выставляют ящики в более светлое место.

Уход за рассадой после всходов

Увлажнение

Увлажнять землю лучше из пульверизатора для того, чтобы не повредить нежные ростки рассады. Поливать раз в 3-4 дня.

Подсыпать грунт

Когда у вашей рассады появится две пары настоящих листочков, то нужно добавлять грунт - не доходя один сантиметр до краев - это укрепит корни саженцев.

Высаживание

В теплицу рассаду можно высаживать примерно через 50-60 дней, а на грядку - после 60-70. Стоит отметить, что почва должна прогреться до 10 градусов.

О канале "Секреты растениеводства"

Канал создан в 2019 году, подписано почти 1,55 тысячи пользователей. На канале Наталья со Львовщины делится своими секретами ухода за растениями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Сделаем так": Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие

"Сделаем так": Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие

19:53Украина
"Уничтожена вся инфраструктура": генерал о мощных ударах по аэродромам РФ

"Уничтожена вся инфраструктура": генерал о мощных ударах по аэродромам РФ

19:39Украина
Снег, 11-градусный мороз и гололедица: в каких регионах влупит похолодание

Снег, 11-градусный мороз и гололедица: в каких регионах влупит похолодание

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

Последние новости

20:03

Знают единицы: что означает белый дым из выхлопной трубы машины и есть ли опасность

19:57

В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация детей из 12 сел: список

19:53

"Сделаем так": Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие

19:39

"Уничтожена вся инфраструктура": генерал о мощных ударах по аэродромам РФ

19:39

Снег, 11-градусный мороз и гололедица: в каких регионах влупит похолодание

Избегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой ЯлтеИзбегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой Ялте
19:37

Женщина нашла шедевр на секонде: картина за 8 долларов может стоить тысячи

19:37

На фронте под обстрел попали известные журналисты ТСН: есть раненыеФото

19:08

Где 3 различия между детьми: только гений найдет скрытые детали за 14 секунд

19:00

Охватит ли война еще одну область Украины – Днепропетровскуюмнение

Реклама
18:48

Доллар стремительно летит вниз: новый курс валют в банках и обменниках

18:47

Можно ли перевозить рыбу через границу с Польшей: правила 2025 года

18:40

Когда сеять помидоры на рассаду: специалист поделился секретом хорошего урожая

18:34

"Нам нужно подождать": Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта

18:22

РФ готовит штурм и собирает "ударный кулак": названы направления главного удара

18:22

"Есть рабочие даты встречи": Зеленский сделал заявление о визите американской командыВидео

18:20

ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине: известно о больших потерях

18:17

Бледная копия себя: Анна Седокова объяснила, куда исчезла после смерти Тиммы

17:58

Возвращение советского Интервидения: Путин приказал провести аналог Евровидения

17:54

Запрет снят: Украина может бить западным оружием по всей территории РФ - СМИ

17:32

Как вывести желтые пятна с матраса: домашнее средство, которое стоит копейки

Реклама
17:23

Зеленский анонсировал появление в Украине новых истребителей: что известно

17:16

Серьезные разрушения: РФ ударила по объекту энергетики, потеряны большие мощности

17:16

Ракета унесла их жизни: в Изюме погибли две сестры, одна из них была беременнойФото

17:09

Евровидение-2025: Игорь Кондратюк рассказал, кто победит на Национальном отбореВидео

17:06

Зачем дальнобойщики стучат по шинам авто перед поездкой: ответ удивит

17:03

Проведение выборов в Украине до конца 2025 года: Маркарова сделала громкое заявление

17:02

Бургер в лаваше: шикарная закуска, которую разметают за 1 минуту - рецепт

17:01

Трамп выставил условие для продолжения помощи: что должна отдать Украина

16:56

Мягкий климат и приятная цена: украинцы скупают квартиры в одной из стран

16:55

ВСУ могут выйти из Часового Яра: Попович раскрыл угрожающую ситуацию на фронте

16:50

Цены на популярные продукты резко "взлетели": что подорожало больше всего

16:27

Почему нельзя пить из чужой чашки: что говорят приметы и здравый смысл

16:02

Можно ли мыть голову в воскресенье: окончательный ответ священникаВидео

16:00

Держатся в стороне: 5 самых скромных знаков зодиака

15:51

Даже в феврале: можно ли обрезать деревья зимой

15:51

"Все было в дыму, потом пошел огонь": очевидец о ракетном ударе по Изюму

15:42

Экспорт металлов принес стране $4,5 миллиарда в 2024 году — Анзин

15:42

Хочет объявить себя победителем: в NYT назвали цель торговых войн Трампа

15:40

Грозит штраф и потеря прав: без каких двух вещей водителям нельзя садиться за руль

15:32

Новый тариф на свет: стало известно, кто с февраля будет платить больше

Реклама
15:28

Как пауки в банке: Лолита накинулась на "готового наклоняться" Киркорова

15:25

Украинцы в Британии могут потерять работу и жилье из-за проблем с визами – СМИ

15:20

Понадобится всего четыре ингредиента: нереально вкусный рецепт морковного торта

14:53

Почему яичный желток бывает разного цвета: какой из них полезнее и вкуснее

14:46

У россиян катастрофические потери: в ГПСУ назвали "горячее" направление

14:38

"Мы крутой бренд": Ryanair готовится возобновить полеты в Украину

14:37

Порошенко осуждал "агрессию блока НАТО" - эксперт опубликовал историческую стенограмму заседания ВР

14:35

"Приседать и приседать": Ефросинина повторила голый образ жены Канье Уэста

14:11

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

14:07

Дочери Веры Брежневой показали фото звездной мамы без ретуши

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять