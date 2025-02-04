Когда сеять помидоры на рассаду: специалист поделился секретом хорошего урожая

Когда сеять и как правильно ухаживать за рассадой: советы для выбора сроков, обработки почвы для получения идеальных томатов в теплице или на грядке.

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Когда сеять помидоры на рассаду / Коллаж: Главред, скриншот, kvitofor.ua

О чем вы узнаете:

Как правильно сажать семена помидоров на рассаду

Как ухаживать за рассадой после всходов

Помидоры - настоящие короли грядок. Конечно, рассаду помидоров можно купить на рынке, но самые лучшие и вкусные плоды получаются из саженцев, которые вырастили своими руками. Кроме того, выбрать семена, обработать их, посеять и ухаживать за рассадой - это не настолько тяжелый и сложный труд, как может сначала показаться. Помидоры - это довольно особенные и прихотливые овощи, которые требуют времени и внимания, но результат того стоит. Если не допускать грубых ошибок на ранних стадиях, то, можно сказать, что помидоры будут расти сами по себе.

Как вырастить помидоры: пошаговая инструкция

Когда и как сеять помидоры на рассаду рассказывают на канале "Секреты растениеводства". Наталья объясняет когда и как сеять помидоры на рассаду. Все зависит от того куда вы ее будете высаживать - в открытый грунт или в теплицу. Если в теплицу, то сеять можно уже в начале февраля, если же в открытый грунт, то можно и в середине или в конце марта, поскольку с нашим нынешним климатом и в мае еще бывают заморозки. Важный нюанс, на который обращает внимание автор видео при высадке помидоров - фаза месяца. Почву для посева помидоров блогерша подготовила сама, смешав в равных пропорциях чернозем, который взяла с огорода, и торф, добавив немного вермикулита. Перед посевом помидоров почву необходимо обеззаразить.

Наталья делает это с помощью пасты "Фитоспорик", которая разводится обычной водой. Кто покупал необработанные семена, или же высушивал свои - семена тоже обеззараживаются с помощью этого средства. Перед посевом почву необходимо увлажнить. Женщина сеет семена помидор в кассеты и в обычный ящичек, образуя в нем бороздки с помощью дощечки. Расстояние между ними - примерно три сантиметра.

Семена высевает не очень густо, но акцентирует внимание на том, что если рассада взойдет густо, то можно будет проредить, вырвав лишние побеги. Дощечкой заворачиваем семена в грунт, увлажняем. В контейнере семена раскладываются отдельно в каждую кассету, карандашиком запихивая на нужную глубину и присыпая сверху грунтом.

Для того, чтобы семена взошли быстрее, можно накрыть их пленкой, сделав мини-парничок. Лучшая температура для дальнейшего прорастания рассады - 25 градусов. Когда появляются первые всходы температуру снижают до 18-20 градусов и выставляют ящики в более светлое место.

Уход за рассадой после всходов

Увлажнение

Увлажнять землю лучше из пульверизатора для того, чтобы не повредить нежные ростки рассады. Поливать раз в 3-4 дня.

Подсыпать грунт

Когда у вашей рассады появится две пары настоящих листочков, то нужно добавлять грунт - не доходя один сантиметр до краев - это укрепит корни саженцев.

Высаживание

В теплицу рассаду можно высаживать примерно через 50-60 дней, а на грядку - после 60-70. Стоит отметить, что почва должна прогреться до 10 градусов.

О канале "Секреты растениеводства" Канал создан в 2019 году, подписано почти 1,55 тысячи пользователей. На канале Наталья со Львовщины делится своими секретами ухода за растениями.

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