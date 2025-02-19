Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Лучше навоза: чем удобрить землю весной

Сергей Кущ
19 февраля 2025, 16:45
54
Правильное удобрение огорода весной поможет повысить урожайность и сохранить плодородие почвы на долгие годы.
Чем удобрить землю весной
Чем удобрить землю весной / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Чем лучше удобрить землю весной
  • Чем удобрить землю весной, если нет навоза

Наступление весны – важный этап в подготовке огорода к сезону посадок. Однако календарная весна не всегда совпадает с погодными условиями. Первые удобрения следует вносить не раньше, чем полностью растает снег и талые воды проникнут в почву.

Обычно это происходит во второй половине апреля. Внесение удобрений раньше приведет к их вымыванию, и пользы земле они не принесут.

видео дня

Органические удобрения

Чем удобрить землю весной, если нет навоза? В случае отсутствия навоза можно использовать альтернативные органические удобрения, пишет ТСН.

Куриный помет – применяется в сухом виде, вносят его при перекапывании или закладывают в грунт граблями.

Зола – богата фосфором, калием и микроэлементами. Можно использовать в сухом виде или в виде раствора (300 г золы на 10 л горячей воды).

Костная мука – ее вносят не чаще одного раза в три года, добавляют при перекапывании участка.

Сидераты – растения, которые обогащают почву азотом и подавляют рост сорняков. Среди них бобовые (горох, соя, люцерна), крестоцветные (горчица, рапс, редька) и злаковые (овес, рожь, пшеница). Их закладывают в почву на глубину до 5 см.

Преимущества удобрения навозом весной

Хотя многие предпочитают вносить навоз осенью, весеннее удобрение этим материалом также имеет свои плюсы:

Разлагаясь, навоз выделяет тепло, что особенно полезно молодым саженцам.

Весной навоз сохраняет свои питательные свойства, не подвергаясь замерзанию.

Советы по внесению навоза:

Используйте только перепревший навоз, так как в этом состоянии он наиболее ценен.

Вносите его на глубину 15-20 см, а не просто разбрасывайте по поверхности.

Оптимальная дозировка – не более 6 кг на 1 кв. м почвы.

Минеральные удобрения

Чем лучше всего удобрить огород? Минеральные удобрения обеспечивают растения необходимыми питательными веществами. Они бывают:

  • Однокомпонентными (содержат один элемент, например, азот или калий).
  • Комплексными (содержат несколько элементов, например, азотно-фосфорно-калийные удобрения).

Благодаря таким подкормкам растения быстрее растут и дают обильный урожай. Чем удобрить истощенную землю? Если почва потеряла плодородие, необходимо комплексное восстановление:

  • Вносите органику (навоз, компост, перегной).
  • Используйте сидераты для обогащения почвы азотом.
  • Применяйте золу и костную муку для восполнения минералов.
  • Добавляйте комплексные минеральные удобрения для быстрого роста растений.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Путин заявил о прорыве границы на севере Украины: в ЦПД прокомментировали ситуацию

Путин заявил о прорыве границы на севере Украины: в ЦПД прокомментировали ситуацию

16:57Украина
РФ "никогда не отказывалась": Путин готов возобновить переговоры с Украиной

РФ "никогда не отказывалась": Путин готов возобновить переговоры с Украиной

16:37Мир
Обострение между Украиной и США: как ответил Зеленский на обвинения Трампа

Обострение между Украиной и США: как ответил Зеленский на обвинения Трампа

16:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Гороскоп на завтра 20 февраля: Ракам - отличные новости, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 20 февраля: Ракам - отличные новости, Козерогам - путешествие

Эксперты советуют не забывать ставить миску с солью дома в феврале: какая причина

Эксперты советуют не забывать ставить миску с солью дома в феврале: какая причина

"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

Последние новости

17:40

Доллар взлетит выше 45 гривен: что будет с курсом валют в этом году

17:36

Трамп и Путин хотят поделить мир на двоих: эксперт назвал "интересный" сценарийВидео

17:35

Бредил: Катерина Тышкевич рассказала о болезни мужа

17:14

Весна уже близко: что посадить в феврале для быстрого урожая

17:00

Презентация нового iPhone SE 4 - где смотреть и какие характеристики смартфона

Путин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – ЗагороднийПутин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – Загородний
16:57

Путин заявил о прорыве границы на севере Украины: в ЦПД прокомментировали ситуацию

16:51

"Там начался ужас": Камалия раскрыла подробности ссор с дочерью экс-мужа

16:45

Лучше навоза: чем удобрить землю весной

16:42

Оккупанты могут сместить акцент на другое направление: какая ситуация на фронте

Реклама
16:37

РФ "никогда не отказывалась": Путин готов возобновить переговоры с УкраинойВидео

16:25

Обострение между Украиной и США: как ответил Зеленский на обвинения Трампа

16:21

Залужный назвал свою "абсолютную ошибку" в войне с Россией на должности главкома

15:52

Секонд-хенд с сюрпризом: студентка купила случайный мешок и разбогатела

15:40

РФ готовится к локальной войне в Эстонии: Гетьман заявил о потерях территорий

15:16

Почему компьютеры имеют клавишу Shift: мужчина сделал настоящее "открытие"Видео

15:05

Ударит 20-градусный мороз: синоптик сказала, где в Украине будет холоднее всего

14:54

Светлана Лобода рассказала про встречи с Валерием Залужным: "Я старалась"

14:36

"Стояли в растерянности": Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей

14:29

В бананах неожиданно обнаружили живого гостя: что нашли работники магазина

14:22

Нужно готовиться: украинцев предупредили о резком росте цен на продукты

Реклама
14:20

Победа Украины в войне зависит от четырех факторов - Залужный

14:04

"РФ не будет диктовать Украине условия": в Раде сделали резкое заявление о выборах

13:50

Зеленский резко отреагировал на то, что "уровень его доверия в Украине упал до 4%"

13:34

"C лицом беда": Рамина показала, что с ней сделали молочные продукты

13:23

Расходы на оборону и помощь США: Зеленский сделал громкое заявление

13:07

Джаред Лето оскандалился фото с российскими актерами: "Я и друзья"

13:00

В США озвучили Путину неожиданные условия для перемирия в Украине

12:55

"Ленд-лиз для Украины и удар по РФ": эксперт сказал, как Трамп может закончить войну

12:19

России выгодна война: эксперт сказал, что задумал ПутинВидео

12:13

Беглеца Олега Винник обвинили в крупной лжи на концерте в Чехии - причина

12:06

"Бритни, ты?": Арестович ошарашил срамотным фото

12:00

"Алло, ваша школа заминирована": как срывают учебный процесс в Украине

11:59

Мирные переговоры без участия Украины: Буданов сделал заявление о завершении конфликта

11:56

Залужный неожиданно ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины

11:49

Гороскоп Таро на март 2025: Ракам - успех, Львам - прибыль, Девам - романтикаВидео

11:38

Бросилась в объятия: суд вынес решение мужу Рианны

11:32

Нет смысла: Подоляк раскритиковал переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

11:26

Украинцы потеряют статус временной защиты в Чехии: при каких условиях и когда

10:55

Британия готовит передачу истребителей Typhoon: в Украине будет "воздушное патрулирование"

10:49

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Драконам - беспокойство, Тиграм - паранойя

Реклама
10:42

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

10:17

Закончить войну до Пасхи: полковник спецназа оценил шансы

10:10

Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя ТрампаВидео

10:01

"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по ОдессеФото

09:59

"Просто не забывай": Влад Яма публично обратился к жене

09:56

Трамп включил турборежим: почему Киев ждут непростые временамнение

09:45

Армия РФ начала новые наступления на фронте: в ВСУ заявили о критической ситуации

09:37

Перекрывает путь в США: Трамп заморозил прием заявок на иммиграцию для украинцев

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

09:15

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять