Лучше навоза: чем удобрить землю весной

Правильное удобрение огорода весной поможет повысить урожайность и сохранить плодородие почвы на долгие годы.

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Чем удобрить землю весной / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Чем лучше удобрить землю весной

Чем удобрить землю весной, если нет навоза

Наступление весны – важный этап в подготовке огорода к сезону посадок. Однако календарная весна не всегда совпадает с погодными условиями. Первые удобрения следует вносить не раньше, чем полностью растает снег и талые воды проникнут в почву.

Обычно это происходит во второй половине апреля. Внесение удобрений раньше приведет к их вымыванию, и пользы земле они не принесут.

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Органические удобрения

Чем удобрить землю весной, если нет навоза? В случае отсутствия навоза можно использовать альтернативные органические удобрения, пишет ТСН.

Куриный помет – применяется в сухом виде, вносят его при перекапывании или закладывают в грунт граблями.

Зола – богата фосфором, калием и микроэлементами. Можно использовать в сухом виде или в виде раствора (300 г золы на 10 л горячей воды).

Костная мука – ее вносят не чаще одного раза в три года, добавляют при перекапывании участка.

Сидераты – растения, которые обогащают почву азотом и подавляют рост сорняков. Среди них бобовые (горох, соя, люцерна), крестоцветные (горчица, рапс, редька) и злаковые (овес, рожь, пшеница). Их закладывают в почву на глубину до 5 см.

Преимущества удобрения навозом весной

Хотя многие предпочитают вносить навоз осенью, весеннее удобрение этим материалом также имеет свои плюсы:

Разлагаясь, навоз выделяет тепло, что особенно полезно молодым саженцам.

Весной навоз сохраняет свои питательные свойства, не подвергаясь замерзанию.

Советы по внесению навоза:

Используйте только перепревший навоз, так как в этом состоянии он наиболее ценен.

Вносите его на глубину 15-20 см, а не просто разбрасывайте по поверхности.

Оптимальная дозировка – не более 6 кг на 1 кв. м почвы.

Минеральные удобрения

Чем лучше всего удобрить огород? Минеральные удобрения обеспечивают растения необходимыми питательными веществами. Они бывают:

Однокомпонентными (содержат один элемент, например, азот или калий).

(содержат один элемент, например, азот или калий). Комплексными (содержат несколько элементов, например, азотно-фосфорно-калийные удобрения).

Благодаря таким подкормкам растения быстрее растут и дают обильный урожай. Чем удобрить истощенную землю? Если почва потеряла плодородие, необходимо комплексное восстановление:

Вносите органику (навоз, компост, перегной).

Используйте сидераты для обогащения почвы азотом.

Применяйте золу и костную муку для восполнения минералов.

Добавляйте комплексные минеральные удобрения для быстрого роста растений.

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