"Чеснока не бывает много": садовод показал, как собрать крупный урожай растения

Вы узнаете:
- Как правильно подготовить саженец к посадке
- Когда чеснок пора собирать
Садовник Саймон Эйкеройд поделился своим проверенным методом, как получить неограниченное количество чеснока, используя всего одну головку магазинного чеснока. Об этом пишет Daily Express.
Чеснок - один из самых популярных ингредиентов, используемых в кулинарии. Благодаря своему уникальному вкусу и полезным свойствам его добавляют в различные блюда.
Садовод Саймон Эйкеройд, который является автором нескольких книг по садоводству и имеет более 936 000 подписчиков в Instagram, поделился советом о том, как можно получить большой урожай чеснока.
Он советует превратить каждый зубчик чеснока в чесночное растение, чтобы выращивать луковицы в своем саду.
В видеорлике он показал, как положил целую головку чеснока в стакан с водой.
Затем он показал ту же головку чеснока, но уже с несколькими белыми корнями, свисающими с той части, которая была в воде, а зеленые побеги начали расти из верхней части. Он осторожно разъединил чеснок, показав, что с каждого зубчика свисает несколько корней.
"Разъедините отдельные зубчики. Теперь у вас есть множество саженцев чеснока, которые вы можете посадить в своем саду или в горшке. Посадите зубчики чеснока на расстоянии 12 см друг от друга. Им нравится плодородная почва под солнцем", - говорит Саймон.
Чеснок готов к сбору, когда листья начинают желтеть и коричневеть, а луковицы полностью развиваются.
Если у вас созрело много луковиц, то вы сможете хранить их месяцами. Саймон показал, как он хранит урожай чеснока в своем коттедже.
"Этот чеснок был собран прошлым летом, и сейчас он в прекрасном состоянии. Чеснока не бывает много", - объяснил он.
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