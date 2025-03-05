Что посадить на месте чеснока: правила, которые помогут получить большой урожай

Во время высаживания чеснока всегда нужно помнить о правилах севооборота.

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Что посадить на месте чеснока / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что нельзя сажать на месте чеснока

Как правильно сажать чеснок

На дворе уже весна, а это значит, что пора думать, какие растения можно посадить на огороде. Однако, прежде чем сажать те или иные культуры, необходимо ознакомиться с правилами севооборота. Нужно это для того, чтобы получить хороший урожай.

Главред решил разобраться, какие хорошие предшественники для чеснока.

После какой культуры лучше посадить чеснок

Лучшими предшественниками для чеснока следует считать зерновые культуры, особенно пшеницу, за исключением овса и ячменя. Также хорошими предшественниками можно считать огурцы, помидоры, салат.

В то же время, чеснок не желательно размещать после корнеплодных овощных культур, сахарной свеклы, картофеля, а также бобовых.

Что лучше всего сажать после чеснока

В весеннее время, на грядках где рос чеснок лучше всего сажать:

картофель;

капусту;

кабачки и тыкву;

клубнику;

болгарский перец;

томаты.

В то же время, не рекомендуется сеять и высаживать на этом месте снова лук или чеснок, свеклу или морковь.

Как посадить чеснок - видео:

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Обработка почвы и севообороты и севообороты Размещение полевых культур в севооборотах способствует не только сохранению, но и повышению основных показателей плодородия почвы, эффективному использованию пашни. Этому способствует оптимизация водного режима, система удобрений, размещение каждой культуры в севообороте после лучшего предшественника и оптимальный уровень насыщения. Интенсивные севообороты обеспечивают урожайность зерновых культур, обеспечивают выход растениеводческой продукции на высокий уровень, а также повышают уровень рентабельности и снижают себестоимость, пишут ученые из Института земледелия.

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