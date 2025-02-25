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Когда сажать картофель в 2025 году: благоприятные даты для богатого урожая

Марина Фурман
25 февраля 2025, 17:09
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Лето 2025 года будет жарким, поэтому важно заранее выбирать сорта картофеля для посадки.
картошка
Агрогороскоп для высадки картофеля 2025 года / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда нужно сажать картофель в 2025 году
  • Какая должна быть температура почвы для посадки корнеплодов

Весна - время огородных работ для тех, у кого есть своя земля, участок и сад. Именно в это время года принято высаживать картофель, чтобы осенью собрать богатый урожай вкусных корнеплодов. Главред узнал, когда следует сажать картофель в 2025 году.

Прежде всего отметим, что оптимальной температурой почвы для посадки картофеля считают +8...+12 градусов, что позволяет земле достаточно согреться.

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Важно помнить, что ранняя посадка картофеля может привести к замерзанию плодов в почве или же корнеплоды будут водянистыми.

YouTube-канал "Файні квіти, городина, садочок" рекомендует обратить внимание на ранние и средние сорта картофеля, ведь лето в этом году будет жаркое. Поэтому украинцам будет трудно выращивать поздние сорта корнеплодов.

Агрогороскоп для высадки картофеля 2025 года

Январь:

  • 19-21 января: Весы, Луна убывает. Эти дни прекрасно подойдут для высаживания картофеля для хранения.
  • 22-23 января: Скорпион, Луна убывает. Хорошее время для ранних сортов картофеля на продажу или для собственного потребления.
  • 26-27 января: Козерог, Луна убывает. Период для высаживания картофеля, который хорошо будет храниться.
  • 31 января: Рыбы, Луна растет. Благоприятный день для высаживания ранних сортов.

Февраль:

  • 15-17 февраля: Весы, Луна убывает. Время для сортов картофеля, которые будут хорошо храниться.
  • 18-19 февраля: Скорпион, Луна убывает. Хорошо подойдет для высаживания ранних сортов на продажу.
  • 23-25 февраля: Козерог, Луна убывает. Отличный период для сортов, предназначенных для длительного хранения.

Март:

  • 17-19 марта: Скорпион, Луна убывает. Отличное время для высаживания картофеля на продажу.
  • 23-24 марта: Козерог, Луна убывает. Прекрасный период для сортов, которые будут долго храниться.
  • 27 марта: Рыбы, Луна убывает. Благоприятный день для высаживания раннего картофеля.
  • 31 марта: Телец, Луна растет. Отличный день для высаживания сортов, которые будут хорошо храниться.

Апрель:

  • 1 апреля: Телец, Луна растет. Хороший день для высаживания сортов, которые предназначены для длительного хранения.
  • 18 - 20 апреля: Козерог, Луна убывает. Отличный период для сортов, предназначенных для длительного хранения.
  • 23-24 апреля: Рыбы, Луна убывает. Подойдет для высаживания ранних сортов на продажу.

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