Когда сажать картофель в 2025 году: благоприятные даты для богатого урожая

Вы узнаете:
- Когда нужно сажать картофель в 2025 году
- Какая должна быть температура почвы для посадки корнеплодов
Весна - время огородных работ для тех, у кого есть своя земля, участок и сад. Именно в это время года принято высаживать картофель, чтобы осенью собрать богатый урожай вкусных корнеплодов. Главред узнал, когда следует сажать картофель в 2025 году.
Прежде всего отметим, что оптимальной температурой почвы для посадки картофеля считают +8...+12 градусов, что позволяет земле достаточно согреться.
Важно помнить, что ранняя посадка картофеля может привести к замерзанию плодов в почве или же корнеплоды будут водянистыми.
YouTube-канал "Файні квіти, городина, садочок" рекомендует обратить внимание на ранние и средние сорта картофеля, ведь лето в этом году будет жаркое. Поэтому украинцам будет трудно выращивать поздние сорта корнеплодов.
Агрогороскоп для высадки картофеля 2025 года
Январь:
- 19-21 января: Весы, Луна убывает. Эти дни прекрасно подойдут для высаживания картофеля для хранения.
- 22-23 января: Скорпион, Луна убывает. Хорошее время для ранних сортов картофеля на продажу или для собственного потребления.
- 26-27 января: Козерог, Луна убывает. Период для высаживания картофеля, который хорошо будет храниться.
- 31 января: Рыбы, Луна растет. Благоприятный день для высаживания ранних сортов.
Февраль:
- 15-17 февраля: Весы, Луна убывает. Время для сортов картофеля, которые будут хорошо храниться.
- 18-19 февраля: Скорпион, Луна убывает. Хорошо подойдет для высаживания ранних сортов на продажу.
- 23-25 февраля: Козерог, Луна убывает. Отличный период для сортов, предназначенных для длительного хранения.
Март:
- 17-19 марта: Скорпион, Луна убывает. Отличное время для высаживания картофеля на продажу.
- 23-24 марта: Козерог, Луна убывает. Прекрасный период для сортов, которые будут долго храниться.
- 27 марта: Рыбы, Луна убывает. Благоприятный день для высаживания раннего картофеля.
- 31 марта: Телец, Луна растет. Отличный день для высаживания сортов, которые будут хорошо храниться.
Апрель:
- 1 апреля: Телец, Луна растет. Хороший день для высаживания сортов, которые предназначены для длительного хранения.
- 18 - 20 апреля: Козерог, Луна убывает. Отличный период для сортов, предназначенных для длительного хранения.
- 23-24 апреля: Рыбы, Луна убывает. Подойдет для высаживания ранних сортов на продажу.
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