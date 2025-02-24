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Вылечить или срезать: смола на плодовых деревьях - как бороться

Марина Иваненко
24 февраля 2025, 19:20
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Смола на плодовых деревьях - признак болезни или защита? Почему возникает камедетечение и как спасти дерево от грибковых болезней и повреждений.
Почему на плодовых деревьях появляется смола
Почему на плодовых деревьях появляется смола / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что такое камедетечение
  • Как бороться со смолой на деревьях
  • Какие причины появления смолы на деревьях

Появление смолы на стволах плодовых деревьев - вполне естественное явление. Смола выступает на поврежденных участках коры, что может создать обманчивое впечатление о ее восстановлении. Однако это серьезный симптом заболевания дерева, который нельзя игнорировать, ведь камедетечение ослабляет растение, снижает его урожайность и может привести к гибели. Почему на дереве появляется смола и что с этим делать - поможет разобраться "Главред".

Как бороться с камедетечением

Как рассказывает автор видео на канале "Пасека в саду", любое косточковое дерево, получив повреждения или поражения грибковыми болезнями, начинает защищаться и блокировать инфекцию. Именно в процессе этого "сопротивления" возникает так называемая смола. Выделение камеди является реакцией дерева на механические повреждения камбия - тонкого слоя клеток между корой и древесиной.

Если вы заметили на дереве не одну каплю или сосульку смолы, необходимо срочно принять меры.

  1. Если почки еще не распустились, обработайте пораженное дерево 3%-ным раствором медного купороса, который уничтожает грибки.
  2. Если почки уже открылись или начали набухать, такой раствор может их повредить. В этом случае следует использовать 1%-ный раствор медного купороса.
  3. Если ветви полностью покрыты смолой, их уже не спасти. Чтобы предотвратить распространение грибкового заболевания, необходимо их удалить. После этого срезы нужно обработать медным купоросом.

Если дерево, пораженное камедетечью, не лечить, оно может погибнуть в течение двух лет.

Факторы, способствующие образованию смолы

  • Механические повреждения коры (трещины, повреждения насекомыми, морозобоины). Камедетечению больше подвержены молодые побеги, но если смола появилась на старых деревьях - это тревожный сигнал, и нужно немедленно спасать дерево.
  • Грибковые болезни, в частности клястероспориоз. Возбудитель этой болезни вызывает образование на листьях характерных "дырчатых" пятен, а на плодах - темных точечных повреждений, которые со временем увеличиваются и переходят на побеги. Именно в этих местах скапливается грибок и образуется смола.

Как избавиться от смолы на дереве

  1. Очистить пораженный участок от отмершей коры до здоровой ткани.
  2. Продезинфицировать 3%-ным раствором медного купороса и замазать садовым варом.
  3. Тонкие или сильно пораженные ветви лучше обрезать.

О канале "Пасека в саду"

Канал создан в 2021 году. Сейчас имеет 7,35 тысячи подписчиков. Автор публикует интересные видео об уходе за садом, обрезке деревьев, сборе урожая, а также материалы о собственной пасеке и разновидностях меда.

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