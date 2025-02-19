Как обойтись без мерного стакана и посчитать граммы и миллилитры: лайфхак

Как измерить граммы и миллилитры без мерного стакана. Простые способы определения веса продуктов с помощью ложек, чашек и стаканов.

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Как обойтись без мерного стакана / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как на кухне обойтись без мерного стакана

Общие единицы измерения объема

Приготовление еды всегда связано с поиском удобной посуды и гаджетов, которые помогут упростить этот процесс. Главред поможет разобраться в данном вопросе.

Экспериментировать в кулинарии - это всегда очень интересно, ведь ты никогда не знаешь, какой получишь результат. Однако существуют такие рецепты, которые требуют добавления точного количества ингредиентов. Например, выпечка или десерт, если не добавить правильные пропорции, могут вообще не приготовиться правильно, поскольку вы не получите правильную консистенцию. Точность в кулинарии - залог успеха. Как обойтись без мерного стакана?

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Единицы измерения объема

Чайные ложки: 3 чайные ложки - 1 столовая ложка;

3 чайные ложки - 1 столовая ложка; Столовые ложки: 1 столовая ложка равна 3 чайным ложкам;

1 столовая ложка равна 3 чайным ложкам; Чашки: в 1 стакане содержится 235 мл жидкости;

в 1 стакане содержится 235 мл жидкости; Миллилитры: 1 литр равен 1000 мл.

Если у вас нет кухонных весов или мерного стакана, а рецепт требует точности, то, чтобы высчитать вес продуктов необходимо знать о том, что вместительность американской чашки - 250 мл, английской - 280 мл, американской пинты - 470 мл, английской - 570 мл, унции - 31 грамм, фунта - 450 граммов.

Основные правила, которые помогут правильно использовать домашние меры веса или как правильно измерить без мерного стакана (по Евгению Клопотенко)

Продукты не надо зачерпывать. Например, если вы набираете муку или крупу, то нужно взять стакан и ложкой насыпать в него массу до краев. Это необходимо сделать для того, чтобы в стакане не образовалось пустоты. Продукты не нужно утрамбовывать. Понятно, что если утрамбовывать муку, то в стакане ее будет больше, чем той, что просто насыпать ложкой, а если еще перед замером веса мука была просеяна, то в стакане ее будет меньше. Правило очень простое - берете продукт и просто насыпаете его в стакан.

Если вы хотите, чтобы ваше блюдо получилось вкусным с первого раза, то не обязательно держать в голове разные цифры и подсчеты, стоит запомнить простые правила: чайная ложка содержит 5 граммов, столовая - 15, половина чашки 250 мл - 120 граммов, а полная - 240 граммов.

Как измерить граммы и миллилитры без мерного стакана

Сливки. В чайной ложке содержится 5 граммов, в столовой - 15 граммов, половина чашки - 115 граммов, полная - 230 граммов.

Растительное масло. Чайная ложка - 4,5 грамма, столовая - 14 граммов, половина чашки - 110 граммов, полная - 220 граммов.

Алкоголь (ром, водка, бренди). Чайная ложка содержит 4,5 грамма, столовая - 14 граммов, половина чашки - 112 граммов, полная - 225 граммов.

Мед. Чайная ложка содержит 7 граммов, столовая - 20 граммов, половина чашки - 165 граммов, целая - 330 граммов.

Сахар. В чайной ложке - 4.5 г, в столовой ложке - 13 г, в ¼ чашки - 50 г, в ½ чашки - 100 г, в целой чашке - 200 г.

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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