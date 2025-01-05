Как варить бульон: известный повар поделился рецептом необычайно вкусного блюда

Украинский повар рассказал, что добавить в бульон при варке, чтобы вкус блюда был очень ароматным и насыщенным.

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Как варить бульон/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как приготовить бульон из петуха с домашней лапшой

Как правильно варить бульон

Сколько должен вариться бульон

Ценителей у такого блюда, как бульон, очень много. Приготовить такое блюдо несложно, но знание ряда полезных секретов поможет довести его до идеальности.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко в "Сніданку з 1+1" рассказал, как приготовить бульон из петушка с домашней лапшой.

Для приготовления бульона из петуха потребуются следующие ингредиенты:

петух 1 шт.

морковь 1 шт.

чеснок 5 зубчиков

корень сельдерея

подсолнечное масло

лук 1 шт.

мука 50 г

томатная паста 20 г

уксус 50 г

соль

яйца 2 шт.

Нужно взять петуха, натереть его перцем и солью.

Для того, чтобы бульон имел насыщенный аромат и вкус, нужно немного подпечь то мясо, которое будет использоваться для бульона. Поэтому нужно положить петуха на противень и припечь его в духовке при температуре 180 градусов примерно 20-30 минут, в зависимости от размера. Жидкость, которая останется на дне противня после запекания, также будет использоваться для приготовления бульона.

Подпеченного петуха нужно порезать на крупные куски, положить их в кипящую воду и долить туда же жидкость которая осталась на дне противня.

Далее нужно добавить овощи, чтобы бульон был более ароматным и насыщенным.

"Для того, чтобы нам сварить бульон, который уже захочется попробовать, нам надо его варить немного больше времени - примерно минут 40, возможно даже 50. Очень важный момент - это овощи. Я нарезаю их достаточно крупно, потому что они будут минут 40 вариться и отдадут все свои ароматы, но оставят структуру", - отметил Клопотенко.

По словам Клопотенко, во многих культурах мира люди готовят бульон примерно 6-8 часов для того, чтобы он был более жирным и более насыщенным. Если вы видите, что ваш бульон жирный, это означает, что у него будет больше вкуса и больше насыщенности.

"Не нужно бояться того, что если мы добавляем что-то жирное, то это очень-очень плохо. Наоборот, там весь вкус. Запомните это навсегда", - подчеркнул Клопотенко.

Далее по рецепту нужно приготовить лапшу. Для этого в большую миску нужно всыпать 150 г муки, добавить немного соли, одно яйцо. Далее добавить немного масла - оно сделает тесто эластичным. После этого замесить тесто.

Затем нужно добавить в тесто томатную пасту, которая придаст пасте яркий цвет и неповторимый вкус, и немного воды, после чего снова замешать тесто.

После этого раскатать тесто скалкой. Сложить раскатанное тесто гармошкой и нарезать ножом на длинные полоски.

Лапшу положить в бульон, отварить ее в течение 5 минут. Затем добавить два целых зубчика чеснока и посолить бульон (солить нужно именно в конце приготовления блюда). Далее можно пробовать блюдо на вкус.

Смотрите видео о том, как варить бульон:

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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