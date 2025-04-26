Не только россияне: Герасимов впервые озвучил новые факты об участии КНДР

О главном:
- Герасимов признал участие военных КНДР в боях на Курщине
- Россия заявила об "освобождении" Курской области от ВСУ
- Украинский Генштаб сообщает о 30 боях на Курщине за сутки
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил об участии военных КНДР в боях на территории Курской области, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.
"Военные КНДР, действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", - сказал Герасимов.видео дня
Ранее официальная Москва отрицала участие северокорейских военных в войне против Украины, заявляя лишь об "усилении сотрудничества" с Пхеньяном.
В то же время информацию о присутствии бойцов КНДР на стороне России неоднократно подтверждали западные спецслужбы и разведка Южной Кореи. Также сообщалось о взятии в плен двух северокорейских военнослужащих украинскими силами.
Герасимов также заявил, что российские войска якобы "полностью освободили" Курскую область от Вооруженных сил Украины. В то же время, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ за 25 апреля, на Курщине продолжаются бои - за сутки произошло 30 столкновений.
Отдельно начальник Генштаба России отметил вклад военнослужащих КНДР, подчеркнув их "профессионализм и слаженность". К заявлению присоединилась и спикер МИД России Мария Захарова, отметив, что Россия "никогда не забудет корейских друзей".
Военные КНДР в войне РФ и Украины - новости
Как сообщал Главред, в конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что на стороне войск России уже воюют военные КНДР. Также северокорейцы используются и на территории Украины.
Сообщалось, что у военных РФ проблемы с северокорейцами. Боевики КНДР не могли выучить элементарные команды на поле боя, а взаимодействовать с россиянами им мешал языковой барьер.
В Пентагоне 19 декабря заявили, что в российско-украинской войне выбито уже несколько сотен северокорейцев. В военном ведомстве не уточнили, сколько раненых, а сколько - погибших.
Читайте также:
- КНДР поставила армии Путина от 4 до 6 млн артиллерийских снарядов - Reuters
- Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление
- Взвод из КНДР "покрошили" в ближнем бою: спецотряд ВСУ устроил засаду на Курщине
Путин в КНДР - что следует знать
Глава Кремля Владимир Путин 18-19 июня 2024 года побывал с визитом в Северной Корее. Там он провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Стороны возобновили соглашение времен Холодной войны, согласно которому они будут оказывать друг другу военную поддержку в случае нападения на территории стран.
В Белом доме заявили, что РФ собирает коалицию стран, среди которых Северная Корея, Иран, Сирия и частично Китай. Впрочем, как считают в администрации Байдена, подобная "коалиция" несравнима с альянсом стран, которые поддерживают Украину.
Путин создает видимость того, что Украину поддерживает якобы только Запад, а остальные страны - за Россию, отметили аналитики американского Института изучения войны. Кремль восстанавливает отношения со странами, с которыми в прошлом сотрудничал СССР.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред