Не только россияне: Герасимов впервые озвучил новые факты об участии КНДР

Россия официально заявила об участии северокорейских военных в войне против Украины.

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Корейский след в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: Главред

О главном:

Герасимов признал участие военных КНДР в боях на Курщине

Россия заявила об "освобождении" Курской области от ВСУ

Украинский Генштаб сообщает о 30 боях на Курщине за сутки

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил об участии военных КНДР в боях на территории Курской области, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

"Военные КНДР, действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", - сказал Герасимов. видео дня

Ранее официальная Москва отрицала участие северокорейских военных в войне против Украины, заявляя лишь об "усилении сотрудничества" с Пхеньяном.

В то же время информацию о присутствии бойцов КНДР на стороне России неоднократно подтверждали западные спецслужбы и разведка Южной Кореи. Также сообщалось о взятии в плен двух северокорейских военнослужащих украинскими силами.

Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Герасимов также заявил, что российские войска якобы "полностью освободили" Курскую область от Вооруженных сил Украины. В то же время, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ за 25 апреля, на Курщине продолжаются бои - за сутки произошло 30 столкновений.

Отдельно начальник Генштаба России отметил вклад военнослужащих КНДР, подчеркнув их "профессионализм и слаженность". К заявлению присоединилась и спикер МИД России Мария Захарова, отметив, что Россия "никогда не забудет корейских друзей".

Военные КНДР в войне РФ и Украины - новости

Как сообщал Главред, в конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что на стороне войск России уже воюют военные КНДР. Также северокорейцы используются и на территории Украины.

Сообщалось, что у военных РФ проблемы с северокорейцами. Боевики КНДР не могли выучить элементарные команды на поле боя, а взаимодействовать с россиянами им мешал языковой барьер.

В Пентагоне 19 декабря заявили, что в российско-украинской войне выбито уже несколько сотен северокорейцев. В военном ведомстве не уточнили, сколько раненых, а сколько - погибших.

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