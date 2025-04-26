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Не только россияне: Герасимов впервые озвучил новые факты об участии КНДР

Руслан Иваненко
26 апреля 2025, 15:22
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Россия официально заявила об участии северокорейских военных в войне против Украины.
Путин
Корейский след в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: Главред

О главном:

  • Герасимов признал участие военных КНДР в боях на Курщине
  • Россия заявила об "освобождении" Курской области от ВСУ
  • Украинский Генштаб сообщает о 30 боях на Курщине за сутки

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил об участии военных КНДР в боях на территории Курской области, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

"Военные КНДР, действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", - сказал Герасимов.

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Ранее официальная Москва отрицала участие северокорейских военных в войне против Украины, заявляя лишь об "усилении сотрудничества" с Пхеньяном.

В то же время информацию о присутствии бойцов КНДР на стороне России неоднократно подтверждали западные спецслужбы и разведка Южной Кореи. Также сообщалось о взятии в плен двух северокорейских военнослужащих украинскими силами.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Герасимов также заявил, что российские войска якобы "полностью освободили" Курскую область от Вооруженных сил Украины. В то же время, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ за 25 апреля, на Курщине продолжаются бои - за сутки произошло 30 столкновений.

Отдельно начальник Генштаба России отметил вклад военнослужащих КНДР, подчеркнув их "профессионализм и слаженность". К заявлению присоединилась и спикер МИД России Мария Захарова, отметив, что Россия "никогда не забудет корейских друзей".

Военные КНДР в войне РФ и Украины - новости

Как сообщал Главред, в конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что на стороне войск России уже воюют военные КНДР. Также северокорейцы используются и на территории Украины.

Сообщалось, что у военных РФ проблемы с северокорейцами. Боевики КНДР не могли выучить элементарные команды на поле боя, а взаимодействовать с россиянами им мешал языковой барьер.

В Пентагоне 19 декабря заявили, что в российско-украинской войне выбито уже несколько сотен северокорейцев. В военном ведомстве не уточнили, сколько раненых, а сколько - погибших.

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Путин в КНДР - что следует знать

Глава Кремля Владимир Путин 18-19 июня 2024 года побывал с визитом в Северной Корее. Там он провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Стороны возобновили соглашение времен Холодной войны, согласно которому они будут оказывать друг другу военную поддержку в случае нападения на территории стран.

В Белом доме заявили, что РФ собирает коалицию стран, среди которых Северная Корея, Иран, Сирия и частично Китай. Впрочем, как считают в администрации Байдена, подобная "коалиция" несравнима с альянсом стран, которые поддерживают Украину.

Путин создает видимость того, что Украину поддерживает якобы только Запад, а остальные страны - за Россию, отметили аналитики американского Института изучения войны. Кремль восстанавливает отношения со странами, с которыми в прошлом сотрудничал СССР.

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