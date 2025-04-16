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КНДР поставила армии Путина от 4 до 6 млн артиллерийских снарядов - Reuters

Анна Ярославская
16 апреля 2025, 09:50
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Северная Корея стала одним из ключевых источников боеприпасов для российской армии.
Путин, Ким Чен Ын, боеприпасы, КНДР
Без поддержки Кима Чен Ына Путин не смог бы продолжать свою войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько снарядов Ким Чен Ын отправил Путину
  • Как помощь КНДР отразилась на ведении Россией войны против Украины

За последние 20 месяцев Северная Корея передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Поставки происходят массово и системно – морскими и железнодорожными маршрутами. Об этом свидетельствует расследование агентства Reuters в сотрудничестве с Британским аналитическим центром Open Source Centre.

"Северная Корея стала одним из ключевых источников боеприпасов для российской армии. Масштаб и системность этих поставок подчеркивает новый уровень военно-политического сотрудничества двух стран, находящихся под международными санкциями", - говорится в сообщении.

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Аналитики OSC отследили 64 рейса в северокорейский порт Раджин, совершенные с сентября 2023 года по март 2025 года четырьмя контейнеровозами под российским флагом – Angara, Maria, Maia-1 і Lady R – в российские порты Восточный и Дунай. Этими рейсами было доставлено почти 16 тысяч контейнеров с северокорейскими снарядами и другими боеприпасами, которые впоследствии по железной дороге транспортировались на склады вблизи украинской границы.

"Проверить боеприпасы внутри каждого транспортного контейнера невозможно, однако OSC подсчитала так называемый "консервативный диапазон" – от 4 до 6 миллионов артиллерийских снарядов, основываясь на оценке Украины относительно их распространенности и вероятных схем упаковки", - отмечают расследователи.

Кроме артиллерийских снарядов, Северная Корея также передала России реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и баллистические ракеты.

ракеты кндр инфографика
Баллистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

По данным Reuters, в течение прошлого года подавляющее большинство снарядов, примененных отдельными российскими подразделениями, были из Северной Кореи.

В ежедневных отчетах российских артиллерийских подразделений, которые проанализировало Reuters, до 100% боеприпасов, которые использовались в отдельные дни, были северокорейского происхождения. В других случаях этот показатель достигал 75%.

Прошлым летом подразделение на юго-восточном Запорожском фронте сообщило, что почти 50% снарядов, выпущенных его гаубицами Д-20, были северокорейскими 152-мм снарядами, а 100% его 122-мм ракет были северокорейскими.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), с середины 2023 года Северная Корея поставила России более 4 миллионов артиллерийских снарядов, в том числе калибра 122 мм и 152 мм, которые являются основой для вооружения российских артиллерийских подразделений.

"Вклад Северной Кореи был стратегически важным. Без поддержки Кима Чен Ына президент Путин не смог бы продолжать свою войну в Украине", – заявил бывший координатор группы экспертов ООН по вопросам санкций в отношении КНДР Хью Гриффитс.

Помощь Северной Кореи стране-агрессору РФ

Как писал Главред, в январе 2025 года издание The New York Times, северокорейские солдаты, которые принимали участие в российско-украинской войне на стороне РФ, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь.

В феврале стало известно, что Северная Корея отправила дополнительные войска в Курскую область России. Точное количество военного контингента остается неизвестным. Вероятно, речь идет о контингенте в от тысячи до трех тысяч человек.

В марте аналитики DeepState писали о том, что в районе города Суджа в Курской области проводят наступление преимущественно северокорейские военные. Именно они несут самые большие потери. Одну из таких штурмовых групп украинские войска накрыли огнем артиллерии.

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