Войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь - NYT

Cеверокорейские войска не были замечены на фронте около двух недель.

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Северокорейцы могут вернуться после дополнительной подготовки / Коллаж: Главред, фото: t.me/WarArchive_ua, ua.depositphotos.com

Кратко:

Войска КНДР выведены с линии фронта в Курской области

Северокорейские силы понесли большие потери

Решение вывести северокорейские войска с линии фронта может быть временным

Северокорейские солдаты, которые принимали участие в российско-украинской войне на стороне РФ, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинские и американские официальные лица.

Как пишет издание со ссылкой на источники, северокорейские войска не были замечены на фронте около двух недель.

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При этом отмечается, что решение отвести северокорейские войска с линии фронта может быть не постоянным. Северокорейцы могут вернуться после получения дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их развертывания, чтобы избежать таких тяжелых потерь.

NYT цитирует главкома ВСУ Александра Сырского, который говорил, что всего за три месяца ряды северокорейцев сократились вдвое.

"Украинские войска, которые сражались против северокорейцев, описывают их как свирепых воинов. Но дезорганизация в их рядах и отсутствие сплоченности с российскими подразделениями быстро привели к росту потерь", - сказал журналистам украинский официальный представитель.

Также сообщается, что с момента прибытия на поле боя северокорейские солдаты были предоставлены сами себе, продвигаясь вперед с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь для перегруппировки или отступления.

По данным американской разведки, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сам предложил отправить войска на помощь армии РФ в Курской области. Российский диктатор Владимир Путин быстро поддержал эту идею.

"Многие из солдат входят в число наиболее подготовленных спецподразделений Северной Кореи, но россияне, по-видимому, использовали их в качестве пехотинцев, отправляя их волнами через поля, усеянные минами, чтобы их скосил сильный украинский огонь", - говорится в статье.

Армия КНДР - основные характеристики / Инфографика: Главред

Солдаты КНДР на войне против Украины - последние новости

Как сообщал Главред, северокорейские солдаты понесли значительные потери в боях на территории Курской области. Сейчас они проводят с российскими командирами и своими офицерами "работу над ошибками", чтобы улучшить тактику действий.

Разведка Южной Кореи сообщала, что КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ. Из 11 тыс. солдат КНДР, развернутых на Курщине, около 300 погибли и 2700 были ранены.

Разведка Великобритании раскрыла проблемы врага на Курщине: военные КНДР уже буквально заканчиваются.

Ранее сообщалось, что Северная Корея планирует передать России более 100 артиллерийских систем M1989 Koksan, которые изначально разрабатывались для ударов по Южной Корее. По словам начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, эти дальнобойные гаубицы и реактивные системы залпового огня M1991 уже применяются на фронте.

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