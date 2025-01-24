КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ - разведка Южной Кореи

Северная Корея уже потеряла в Курской области по меньшей мере 300 военных убитыми и около 2700 ранеными.

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КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ/ коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Кратко:

КНДР ускорила подготовку дополнительных войск к отправке в Россию

Из 11 тыс. солдат КНДР, развернутых на Курщине, около 300 погибли и 2700 были ранены

В Курской области страны-агрессора России уже погибли по меньшей мере 300 северокорейских солдат и были ранены около 2700. Сейчас КНДР ускоряет подготовку к отправке в Россию дополнительных сил.

Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщили в южнокорейском информационном агентстве Yonhap.

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В южнокорейской разведке отметили, что из 11 тысяч солдат КНДР, которые были развернуты в Курской области России, убито не менее 300 солдат и ранены около 2700. На фоне потерь и появления пленных северокорейских солдат Пхеньян ускоряет подготовку к дополнительному развертыванию своих войск в России.

"Поскольку прошло около четырех месяцев после развертывания войск в войне между Россией и Украиной, предполагается, что (Северная Корея) ускоряет подготовку к дополнительным мероприятиям и развертыванию на фоне многочисленных потерь и появления пленных", - отмечается в сообщении Объединенного комитета начальников штабов (JCS).

Также разведка утверждает, что в КНДР продолжается подготовка к запускам с применением передового оружия - спутника-шпиона или межконтинентальной баллистической ракеты.

Армия КНДР/ Инфографика: Главред

Солдаты КНДР на войне против Украины - последние новости

Ранее в NYT отметили, что Северная Корея направит на Курщину подкрепление из новых солдат КНДР. Северная Корея уже потеряла почти половину военных, которых отправила в Россию, поэтому вынуждена перебрасывать подкрепление.

Также ранее Главред сообщал, что КНДР перебросит для России новые войска - аналитики раскрыли важные цели и сроки. Северокорейские войска перед отправкой в Курскую область проходят учения в восточных регионах России.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет - Буданов раскрыл угрозы. Большинство оружия КНДР используется либо против украинских войск, либо для обучения в России.

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