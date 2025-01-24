КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ - разведка Южной Кореи

Кратко:
- КНДР ускорила подготовку дополнительных войск к отправке в Россию
- Из 11 тыс. солдат КНДР, развернутых на Курщине, около 300 погибли и 2700 были ранены
В Курской области страны-агрессора России уже погибли по меньшей мере 300 северокорейских солдат и были ранены около 2700. Сейчас КНДР ускоряет подготовку к отправке в Россию дополнительных сил.
Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщили в южнокорейском информационном агентстве Yonhap.
В южнокорейской разведке отметили, что из 11 тысяч солдат КНДР, которые были развернуты в Курской области России, убито не менее 300 солдат и ранены около 2700. На фоне потерь и появления пленных северокорейских солдат Пхеньян ускоряет подготовку к дополнительному развертыванию своих войск в России.
"Поскольку прошло около четырех месяцев после развертывания войск в войне между Россией и Украиной, предполагается, что (Северная Корея) ускоряет подготовку к дополнительным мероприятиям и развертыванию на фоне многочисленных потерь и появления пленных", - отмечается в сообщении Объединенного комитета начальников штабов (JCS).
Также разведка утверждает, что в КНДР продолжается подготовка к запускам с применением передового оружия - спутника-шпиона или межконтинентальной баллистической ракеты.
Солдаты КНДР на войне против Украины - последние новости
Ранее в NYT отметили, что Северная Корея направит на Курщину подкрепление из новых солдат КНДР. Северная Корея уже потеряла почти половину военных, которых отправила в Россию, поэтому вынуждена перебрасывать подкрепление.
Также ранее Главред сообщал, что КНДР перебросит для России новые войска - аналитики раскрыли важные цели и сроки. Северокорейские войска перед отправкой в Курскую область проходят учения в восточных регионах России.
Напомним, ранее сообщалось, что КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет - Буданов раскрыл угрозы. Большинство оружия КНДР используется либо против украинских войск, либо для обучения в России.
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