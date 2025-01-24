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Армия РФ прорвалась в Донецкой области: в ISW раскрыли неутешительную ситуацию

Юлия Закрепа
24 января 2025, 10:10
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Вражеские войска продолжали атаковать позиции ВСУ под Покровском.
Армия РФ прорвалась в Донецкой области: в ISW раскрыли неутешительную ситуацию
Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, 37-я отдельная бригада морской пехоты
  • Ключевые тезисы ISW:
  • Армия РФ продвигается вперед в Донецкой области
  • Враг активизирует наступательные действия, чтобы захватить Великую Новоселку

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска продвинулись на фронте вблизи Торецка и Покровска Донецкой области.

В отчете ISW сообщили, что российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на Харьковском направлении, но продвижений не было. В то же время российские военкор заявили, что в районе Липцов и Волчанска продолжаются позиционные бои.

Ситуация в Донецкой области

Известно, что российские оккупационные войска продолжали ограниченные наземные атаки к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки, однако без продвижений. Враг продолжал наземные атаки вблизи и в пределах Часового Яра, но и там не продвинулся.

видео дня

Также российские блогеры заявили, что путинские войска якобы зачистили позиции украинских защитников в цехах огнеупорного завода в центре Часового Яра, и сейчас ведут бои к западу от первого цеха.

Еще один блогер заявлял об ударе российских войск по украинской понтонной переправе в Константиновке.

Аналитики сообщили, что оккупанты недавно продвинулись в северной части Торецка. Геолокационные кадры указывают на назначенное продвижение врага к шахте на севере города и продвижение на запад от Нелиповки.

Российские блогеры утверждали, что армия РФ якобы захватила не менее половины Торецкой шахты и продвинулась к Крымскому. Захватчики проводили штурмы в Торецке, в районе Дилиевки и Крымского.

Торецк Инфографика
Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Покровска. Как свидетельствуют геолокационные кадры, враг продвинулся на север от Новоелизаветовки.

В российском Министерстве обороны заявили о захвате села Соленое, но аналитики считают, что россияне могли оккупировали этот населенный пункт еще по состоянию на 13 января.

Вражеские войска продолжали атаковать под Покровском, возле населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Новый Труд, Зверево, Леонтовичи, Петропавловка, Новосергиевка, Котлино, Успеновка, Серебряное и в направлении Гришино. Российская армия продолжила наступление в районе Курахово, но не продвинулась.

Российские блогеры также утверждали, что армия РФ якобы отбила усиленный штурм ВСУ численностью во взвод под Курахово.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Оккупанты продолжали штурмовать возле Шевченко и в направлении Андреевки, возле Дачного, Улаклов, Зеленовки, Янтарного, Разлива и в направлении Константинополя.

Враг активизирует наступательные действия для захвата Большой Новоселки. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил о риске окружения в районе Великой Новоселки.

Российские блогеры утверждали о продвижении путинских войск вдоль трассы Т-0518 Павловка - Великая Новоселка в центре Великой Новоселки. По их словам, захватчики разрезали населенный пункт и якобы окружили небольшую группу украинских военных в южной части Великой Новоселки.

Оккупанты продолжали наступать возле Великой Новоселки, возле Временки и Новодаровки.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев и заявил о новом наступлении. В то же время генерал подчеркнул, что также надо готовиться не только к обороне, а надо и наступать.

В ВСУ сообщили, что ситуация возле Великой Новоселки ухудшилась. Виктор Трегубов отметил, что ключевой сложностью являются географические особенности Великой Новоселки, в частности река, которая ограничивает возможности для маневра. По его словам, сейчас прорабатываются планы для преодоления этих препятствий.

ВСУ могут оказаться в окружении, ведь враг может оккупировать еще один населенный пункт. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" еще 17 января сообщал о том, что ситуация в районе Великой Новоселки будет очень напряженной. Враг пытался продвигаться в самом населенном пункте и атаковал с флангов.

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