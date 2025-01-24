Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Взрывы на Киевщине: РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие

Анна Ярославская
24 января 2025, 06:48обновлено 24 января, 07:26
494
Пожар вспыхнул в частном доме и в многоэтажке.
Послдедствия атаки дронов 24 января
Россия атаковала Киевщину "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: t.me/kyivoda

Кратко:

  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину
  • Поврежден частный дом и многоэтажка
  • Есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 24 января российские дроны атаковали Киевскую область. Повреждена многоэтажка и частный дом, вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА Николай Калашник, один погибший обнаружен на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас возгорание ликвидировано.

видео дня

Второй погибший - 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом.

На месте поврежденной многоэтажки два человека обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет - острую реакцию на стресс.

На данный момент уточняются списки пострадавших от атаки, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Возле поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей, организована палатка с водой и горячими напитками.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дроны "Шахед" - основные характеристики / Инфографика: Главред

В ГосЧС уточнили подробности ночной атаки на Киевщину.

На Фастовщине обломки БПЛА попали в 10-этажный жилой дом, спровоцировав пожар и разрушение на 6-7 этажах. Эвакуированы 150 жителей. Обнаружен погибший мужчина 1988 г.р.

В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом, вспыхнул пожар. Обнаружено тело погибшего мужчины 1966 г.р., продолжаются поиски его жены 1965 г.р.

  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС

На месте работают 49 спасателей, 13 единиц техники, психологи ГосЧС оказывают поддержку пострадавшим. Развернут пункт несокрушимости.

Смотрите видео - Спасатели показали кадры последствий ночной атаки:

Скриншот

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, поздно вечером 22 января прогремели взрывы в Запорожье. Атаку российских оккупантов на город подтвердил председатель ОВА Иван Федоров. В результате удара россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Под утро 23 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Прозвучало как минимум 4 взрыва. Пострадали десятки человек, среди них – двухмесячный младенец.

В ночь на 13 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Вечером и ночью воздушная тревога продолжалась около пяти часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

В ночь на 10 января в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дроны Киевская область новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Взрывы на Киевщине: РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие

Взрывы на Киевщине: РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие

06:48Украина
Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

02:10Мир
Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

01:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

Гороскоп на сегодня 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Гороскоп на сегодня 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Последние новости

06:48

Взрывы на Киевщине: РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие

06:10

Нефтяные беды России: что ждет Путинамнение

05:55

Гороскоп на завтра 25 января: Овнам - неожиданный подарок, Львам - успех

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти морковку

05:00

Какой сегодня праздник 24 января 2025 года: как не навлечь беду на свою семью

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
04:33

Гороскоп на февраль 2025 для Овнов: вдохновение, перемены и любовьВидео

03:50

Что такое "незабавки": лишь единицы смогут правильно объяснить словоВидео

03:08

Большинство совершает ошибку: названо лучшее время для питья кофе по утрам

02:30

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

Реклама
02:10

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

02:00

Развод или вынужденная пауза: Джастин Бибер отписался от жены в Instagram

01:30

90-летняя звезда "бондианы" перестала появляться на публике - что случилось

01:30

Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

00:57

Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

23 января, четверг
23:55

В Польше хотят отобрать выплаты у неработающих украинцев

23:42

"Золотой век США": Клочок рассказал, что стоит за обещаниями ТрампаВидео

23:16

Отец Яниса Тиммы раскрыл детали семейных скандалов из-за Анны Седоковой

22:58

СМИ: Украина завершает разработку реформы для добровольного призыва 18-25-летних

22:31

США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине

22:27

Украина не в списке: внучка Софии Ротару назвала любимые страны

Реклама
22:14

"Я не могу выйти замуж": Камалия ошеломила публичным признанием

22:14

NYT раскрыл потери ВСУ на фронте: соотношение один к двум

22:04

Плохие новости для Путина и новая позиция Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:48

США создают для ВСУ мощную ракето-бомбу: в СМИ рассказали о секретной разработке

21:13

Будет свежим до трех месяцев: что нужно добавить к молоку в холодильнике

21:09

Алла Пугачева окончательно отреклась от российских родственников - детали

21:07

Обстрелы усилились: на Купянщине расширили зону принудительной эвакуации

21:06

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

20:47

Снижение мобилизационного возраста: в МИД признались, выдвинул ли Трамп требование

20:40

"Другого сценария нет": в СНБО назвали главные цели Путина в 2025 году

20:26

Коронное блюдо сразит просто наповал: как легко сделать вяленое мясо дома

20:08

Россия, лишенная доходов с продажи нефти, перестанет воевать - Клочок

19:30

Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

19:15

"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

19:10

Сделки Трампа с Путиным не будет?мнение

19:07

Секрет раскрыт: для чего в состав шампуня добавляют соль - действует мгновенноВидео

18:57

Сырский дал совет украинским мужчинам: "Не надо бояться, а идти и побеждать"

18:47

Без макияжа, но со стильным образом: Кейт показалась после химиотерапииФото

18:39

День Соборности: как эфир "Реальной истории" объединил украинцев в разных уголках мира

18:28

"Охота" на холостяков начата: Решетник намекнул, кто станет следующим героем

Реклама
18:28

Женщина 4 года не покупала еду и сэкономила кучу денег: как ей это удалось

18:25

Через месяц после операции: Денисенко рассказала про состояния мужа-воина

18:22

Путин должен заслужить встречу с Трампом: в МИД Польши сделали жесткое заявление

18:10

Кто сильнее: альфа-самец или диктатор из подворотни?мнение

18:05

Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе

17:59

Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

17:55

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:47

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

17:45

На Евровидении вспыхнул первый громкий скандал: при чем здесь украинцы и поляки

17:38

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять