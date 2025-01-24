Взрывы на Киевщине: РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие

Пожар вспыхнул в частном доме и в многоэтажке.

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Россия атаковала Киевщину "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: t.me/kyivoda

Кратко:

Вражеские БпЛА атаковали Киевщину

Поврежден частный дом и многоэтажка

Есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 24 января российские дроны атаковали Киевскую область. Повреждена многоэтажка и частный дом, вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА Николай Калашник, один погибший обнаружен на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас возгорание ликвидировано.

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Второй погибший - 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом.

На месте поврежденной многоэтажки два человека обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет - острую реакцию на стресс.

На данный момент уточняются списки пострадавших от атаки, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Возле поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей, организована палатка с водой и горячими напитками.

Дроны "Шахед" - основные характеристики / Инфографика: Главред

В ГосЧС уточнили подробности ночной атаки на Киевщину.

На Фастовщине обломки БПЛА попали в 10-этажный жилой дом, спровоцировав пожар и разрушение на 6-7 этажах. Эвакуированы 150 жителей. Обнаружен погибший мужчина 1988 г.р.

В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом, вспыхнул пожар. Обнаружено тело погибшего мужчины 1966 г.р., продолжаются поиски его жены 1965 г.р.

На месте работают 49 спасателей, 13 единиц техники, психологи ГосЧС оказывают поддержку пострадавшим. Развернут пункт несокрушимости.

Смотрите видео - Спасатели показали кадры последствий ночной атаки:

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, поздно вечером 22 января прогремели взрывы в Запорожье. Атаку российских оккупантов на город подтвердил председатель ОВА Иван Федоров. В результате удара россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Под утро 23 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Прозвучало как минимум 4 взрыва. Пострадали десятки человек, среди них – двухмесячный младенец.

В ночь на 13 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Вечером и ночью воздушная тревога продолжалась около пяти часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

В ночь на 10 января в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

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