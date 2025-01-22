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Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов вспыхнул пожар

Марина Фурман
22 января 2025, 22:36
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Иван Федоров призвал жителей Запорожья оставаться в безопасных местах.
Shahed, взрив
РФ атакует Запорожье ударными беспилотниками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основное:

  • В Запорожье прогремели взрывы
  • Город, вероятно, под атакой вражеских дронов

В среду поздно вечером, 22 января, прогремели взрывы в Запорожье. Атаку российских оккупантов на город подтвердил председатель ОВА Иван Федоров в своем Telegram.

Он написал, что в результате удара россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, без пострадавших.

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"Угроза продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул Федоров.

Вероятно город под атакой ударных дронов, ведь около 21:36 Воздушные силы ВСУ сообщали о "Шахедах" на севере Запорожья, которые двигались в направлении Днепропетровщины. Кроме того, мониторинговые каналы писали, что на Запорожье летят шесть БпЛА.

В 22:11 Иван Федоров написал о повторных взрывах в Запорожье.

По данным ОВА, россияне нанесли 5 ударов "Шахедами" по Запорожью. На ликвидацию направлены все экстренные службы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 21 января российские оккупанты атаковали Николаев и Сумы ударными дронами типа "Шахед". В результате атак в городах есть пострадавшие, повреждены дома и возникли пожары. По словам Кима, в Николаеве в результате атаки дронов пострадали два человека. Они находились в состоянии средней тяжести.

В ночь на 21 января Россия атаковала Украину 131 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. ПВО сбила 72 из них, 59 не достигли целей. Также враг использовал 4 баллистические ракеты "Искандер-М".

Утром 21 января, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Днепре, а также на Синельниковщине и Никопольщине. По словам председателя ОВА, в Днепре из-за атаки армии РФ частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось. На Синельниковщине из-за вражеской атаки пострадал мужчина.

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