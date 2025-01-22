Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов вспыхнул пожар

Основное:
- В Запорожье прогремели взрывы
- Город, вероятно, под атакой вражеских дронов
В среду поздно вечером, 22 января, прогремели взрывы в Запорожье. Атаку российских оккупантов на город подтвердил председатель ОВА Иван Федоров в своем Telegram.
Он написал, что в результате удара россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, без пострадавших.
"Угроза продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул Федоров.
Вероятно город под атакой ударных дронов, ведь около 21:36 Воздушные силы ВСУ сообщали о "Шахедах" на севере Запорожья, которые двигались в направлении Днепропетровщины. Кроме того, мониторинговые каналы писали, что на Запорожье летят шесть БпЛА.
В 22:11 Иван Федоров написал о повторных взрывах в Запорожье.
По данным ОВА, россияне нанесли 5 ударов "Шахедами" по Запорожью. На ликвидацию направлены все экстренные службы.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, вечером 21 января российские оккупанты атаковали Николаев и Сумы ударными дронами типа "Шахед". В результате атак в городах есть пострадавшие, повреждены дома и возникли пожары. По словам Кима, в Николаеве в результате атаки дронов пострадали два человека. Они находились в состоянии средней тяжести.
В ночь на 21 января Россия атаковала Украину 131 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. ПВО сбила 72 из них, 59 не достигли целей. Также враг использовал 4 баллистические ракеты "Искандер-М".
Утром 21 января, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Днепре, а также на Синельниковщине и Никопольщине. По словам председателя ОВА, в Днепре из-за атаки армии РФ частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось. На Синельниковщине из-за вражеской атаки пострадал мужчина.
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