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Появились новые подробности оккупации Харьковщины: генерала вновь взяли под стражу

Ангелина Подвысоцкая
22 января 2025, 22:12
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Генерал Юрий Галушкин вышел из-под стражи за 5 миллионов гривен и снова был арестован.
Юрий Галушкин
Генерала Юрия Галушкина во второй раз арестовали / Коллаж: Главред, фото: armyinform

Бывший командующий ОТГ "Харьков" генерал Юрий Галушкин вышел под залог в размере 5 миллионов гривен и снова был арестован после того, как появились новые факты относительно прорыва границы на Харьковщине. Об этом сообщает ГБР.

Оказалось, что Галушкин получил разведданные, но проигнорировал их. Он решил, что наступление врага будет "маловероятным". Из-за такой халатности Галушкин отдавал приказы и распоряжения, которые не соответствовали реальной обстановке на фронте.

Это привело к трагическим событиям. Только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня украинских военных.

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"На момент наступления россиян система наблюдения развернута не была, характер действий противника до нас не доведен, а задачи подразделениям - не определены. Большинство бойцов не понимали своего порядка действий и уровня угрозы на тот момент", - говорили офицеры ВСУ.

Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125 обр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км. Это позволило оккупантами бить по Харькову из артиллерии.

Сейчас генерал задержан. Ему планируют объявили о подозрении по статье "Содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ действовать оружием".

Задержание генералов - главные новости

Как сообщал Главред, 20 января СБУ задержало двух генералов ВСУ, которые не обеспечили надлежащей защиты Харьковщины во время наступления врага в мае 2024 года. К нарушениям причастны: бригадный генерал, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки "Харьков", генерал-лейтенант - командир 125-й отдельной бригады Теробороны, и полковник, который возглавлял 415-й батальон этой бригады.

Бывший командир бригады, имея информацию о подготовке наступления врага, не передал ее подчиненным, не обеспечил мобилизацию и присутствие всего личного состава, включая офицеров, на боевых позициях. В ходе боя он не организовал огневую поддержку артиллерией, не обеспечил эффективного использования резервов бригады, координации с другими подразделениями и не имел четкого понимания реальной ситуации на поле боя.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заговорил о виновных в оккупации. Президент Украины анонсировал расследование военных дел о преступных ошибках в руководстве бригадами. Зеленский акцентировал на том, что уже заметна работа СБУ, ГБР, Нацгвардии и прокуратуры по определенным результатам расследования по военным делам.

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