"Статус не отменит верховенства права": Зеленский заговорил о виновных в оккупации

Президент Украины анонсировал расследование военных дел о преступных ошибках в руководстве бригадами.

https://glavred.info/ukraine/status-ne-otmenit-verhovenstva-prava-zelenskiy-zagovoril-o-vinovnyh-v-okkupacii-10632467.html Ссылка скопирована

Зеленский заговорил о расследовании военных дел / Коллаж: Главред, фото: ОП, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расследование военных дел и ошибок в руководстве, которые привели к оккупации земель и не только. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Речь идет о "военкомах", которые пополняли свои карманы; об оккупации Харьковщины и новых попытках врага дойти до областного центра; преступных ошибках в руководстве бригадами.

Зеленский акцентировал на том, что уже заметна работа СБУ, ГБР, Нацгвардии и прокуратуры по определенным результатам расследования по военным делам.

видео дня

"Я благодарю правоохранителей за сегодняшние шаги, и важно, чтобы люди чувствовали, что статус или любые вчерашние заслуги не отменяют верховенства права", - сказал Зеленский.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Зеленский заговорил о расследовании военных дел / фото: скриншот

Заявления Зеленского - главные новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 13 января своим указом ввел в действие новые санкции против России. На этот раз ограничения затронули финансовый сектор. В перечень попали 140 субъектов.

Владимир Зеленский 17 января провел заседание Ставки. Он раскрыл детали и отметил, что Украина масштабирует производство дронов и ракет. Страна работает над большими закупками оружия и расширением отечественного производства.

Также он сообщал о том, что Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС. Украина надеется в 2025 году открыть до шести переговорных кластеров о вступлении страны в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский считает, что этому может поспособствовать польское и датское председательство в Совете ЕС.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред