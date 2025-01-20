"Статус не отменит верховенства права": Зеленский заговорил о виновных в оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расследование военных дел и ошибок в руководстве, которые привели к оккупации земель и не только. Об этом он заявил в своем видеообращении.
Речь идет о "военкомах", которые пополняли свои карманы; об оккупации Харьковщины и новых попытках врага дойти до областного центра; преступных ошибках в руководстве бригадами.
Зеленский акцентировал на том, что уже заметна работа СБУ, ГБР, Нацгвардии и прокуратуры по определенным результатам расследования по военным делам.
"Я благодарю правоохранителей за сегодняшние шаги, и важно, чтобы люди чувствовали, что статус или любые вчерашние заслуги не отменяют верховенства права", - сказал Зеленский.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:
Заявления Зеленского - главные новости
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 13 января своим указом ввел в действие новые санкции против России. На этот раз ограничения затронули финансовый сектор. В перечень попали 140 субъектов.
Владимир Зеленский 17 января провел заседание Ставки. Он раскрыл детали и отметил, что Украина масштабирует производство дронов и ракет. Страна работает над большими закупками оружия и расширением отечественного производства.
Также он сообщал о том, что Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС. Украина надеется в 2025 году открыть до шести переговорных кластеров о вступлении страны в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский считает, что этому может поспособствовать польское и датское председательство в Совете ЕС.
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