"Фицо врет": лидер оппозиции Словакии раскрыл детали встречи с Зеленским

Украинская сторона готова к диалогу по вопросам энергетики, подчеркнул Михал Шимечка.

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Михал Шимечка рассказал о встрече с Владимиром Зеленским и прокомментировал слова Роберта Фицо / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Facebook/robertficosk

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Михал Шимечка опроверг слова Роберта Фицо

Украинская сторона готова к диалогу по вопросам энергетики

Лидер крупнейшей словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка опроверг слова премьер-министра страны Роберта Фицо, что он якобы обсуждал отправку словацких войск в Украину с Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

"Роберт Фицо в очередной раз врет. На встрече с президентом Зеленским эта тема не обсуждалась. Это ложь", - подчеркнул словацкий оппозиционер в интервью ЕП.

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По словам словацкого оппозиционного политика, во время переговоров услышал о готовности украинской стороны к диалогу по вопросам энергетики.

"Решение нынешних проблем, как я вижу, заключается в том, что сначала мы должны вернуться к нормальному диалогу. А потом увидим, куда это нас приведет", - резюмировал глава "Прогрессивной Словакии".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на визит депутатов словацкого парламента в Киев, и назвал это "жестом подхалимства" Владимиру Зеленскому.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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