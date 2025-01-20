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Провал обороны на Харьковщине в 2024 году: СБУ задержало двух генералов ВСУ

Юрий Берендий
20 января 2025, 15:19
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Подозреваемым в провале обороны на Харьковщине грозит до 10 лет заключения, им объявлено подозрение по двум статьям уголовного кодекса, отметили в СБУ.
Провал обороны на Харьковщине в 2024 году: СБУ задержало двух генералов ВСУ
Задержаны генералы за провал обороны Харьковщины / Коллаж Главред, фото: СБУ

Коротко:

  • СБУ и ГБР были задержаны генералы, которые не смогли организовать оборону Харьковщины
  • Фигурантам грозит до 10 лет заключения

СБУ и ГБР при поддержке министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задокументировали преступные действия трех должностных лиц ВСУ, которые не обеспечили надлежащей защиты Харьковщины во время наступления врага в мае 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела, к нарушениям причастны: бригадный генерал, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки "Харьков", генерал-лейтенант - командир 125-й отдельной бригады Теробороны, и полковник, который возглавлял 415-й батальон этой бригады.

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Как уточняет пресс-служба ГБР, бригадный генерал выбрал позиции обороны для 125-й бригады, которые не соответствовали ее боевым возможностям, несмотря на наличие других подразделений, способных усилить эти позиции. Он также допустил ряд критических ошибок, в частности, недостаточно уточнил направления главных ударов противника, не организовал эффективную подготовку и ведение оборонительных действий, не обеспечил своевременный маневр силами, а также не организовал поддержку подразделений артиллерией и авиацией.

"Бывший командир 125 отдельной бригады теробороны, генерал-лейтенант, также недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращивание врагом боевых потенциалов и угроз", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бригадный генерал не обеспечил обустройство боевых позиций охраны, не принял меры для укомплектования бригады, определял батальонам завышенные боевые задачи без проведения оперативно-тактических расчетов, а также не организовал надлежащего обустройства опорных пунктов и инженерных заграждений.

Правоохранители также отмечают, что бывший командир бригады, имея информацию о подготовке наступления врага, не передал ее подчиненным, не обеспечил мобилизацию и присутствие всего личного состава, включая офицеров, на боевых позициях. В ходе боя он не организовал огневую поддержку артиллерией, не обеспечил эффективного использования резервов бригады, координации с другими подразделениями и не имел четкого понимания реальной ситуации на поле боя.

"Бывший командир 415 батальона 23 омбр в свою очередь не организовал оборонительный бой в населенных пунктах Стрелечья, Красное Липцы и Слобожанское, которые находились в батальонном рубеже обороны, не определил, какие объекты включить в опорные пункты и как подготовить их к защите, способы противодействия подземно-минной борьбе противника, места оборудования хранилищ и складов", - говорится в сообщении ГБР.

Согласно данным следствия, во время отражения вражеского наступления бывший комбат не доложил старшему командиру о результатах оборонительного боя, не принял меры для остановки самовольного отхода 12 военнослужащих батальона и единолично издал боевой приказ без соответствующего распоряжения от старшего командира. Кроме того, он проигнорировал приказ командира бригады по восстановлению утраченных позиций.

"Из-за этих нарушений противник, развивая успех, завладел позициями подразделений первого и второго эшелона батальонов, что привело к потере личного состава, проникновению противником в полосу обороны на расстояние до 10 км в глубину и потере контроля над частью территории вдоль государственной границы Украины", - отметили в ГБР.

Специализированные экспертизы, инициированные правоохранительными органами, подтвердили факты преступной деятельности подозреваемых.

На основе собранных доказательств они задержаны, и в ближайшее время будет вручено уведомление о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях военного положения);
  • ст. 429 (организация самовольного оставления поля боя).

Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам может грозить до 10 лет заключения.

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Купянском направлении Харьковской области российские оккупационные войска достигли реки Оскол вблизи Двуречной, где ведут активные боевые действия. Об этом сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич.

Город Купянск и его громада в Харьковской области регулярно подвергаются массированным обстрелам со стороны российских войск. По словам начальника Купянской военной горадминистрации Андрея Беседина, линия фронта проходит на расстоянии всего двух километров от города.

В то же время российские силы пытаются прорваться на территорию нескольких регионов Украины. В направлениях Сумской, Харьковской и Черниговской областей фиксируются попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

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