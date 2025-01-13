Россияне пытаются зайти на территорию трех областей Украины - ГПСУ

Российские диверсанты пытаются заходить на территорию Украины с севера, рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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ДРГ пытаются проникнуть в Украину с севера / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Российские ДРГ пытаются проникнуть на Сумщину, Харьковщину и Черниговщину

Основная задача ВСУ - выявление и уничтожение диверсионных групп

Оккупанты активно обстреливают приграничные территории из различного вооружения

Российские оккупанты пытаются зайти на территорию нескольких областей Украины. В направлениях Сумской, Харьковской и Черниговской областей происходят попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Значительной активности вражеских диверсионных групп не отмечаем, но враг не отказывается от диверсионной деятельности. И в направлении Сумской области, и в направлении Харьковщины и Черниговщины видим, что попытки захода диверсионно-разведывательных групп остаются", - рассказал он.

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Демченко отметил, что ключевой задачей украинских сил является своевременное выявление таких групп и нанесение ударов по ним, чтобы выбить их с украинской территории.

Кроме этого, оккупанты активно обстреливают приграничные территории этих областей из разнообразного вооружения. По словам представителя ГПСУ, количество обстрелов может достигать нескольких сотен в день.

Активность российских ДРГ на границе с Украиной - последние новости

Напомним, в конце ноября 2024 года российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу в районе Дергачей на севере Харьковской области. Однако украинские силы сумели остановить вражеских диверсантов - часть из них была ликвидирована, остальные вынуждены были отступить назад.

Российские диверсионно-разведывательные группы продолжают пытаться пересечь границу с Украиной в Харьковской области. Как сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, несмотря на уменьшение активности врага, угроза от ДРГ осталась.

Как сообщал Главред, информация о прорыве границы российскими оккупантами на севере Черниговщины является фейковой. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко опроверг эти сообщения, отметив, что попыток прорыва не было зафиксировано, однако, существует угроза обстрелов.

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Что такое ДРГ? Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

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