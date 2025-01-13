Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне пытаются зайти на территорию трех областей Украины - ГПСУ

Руслана Заклинская
13 января 2025, 14:46
5106
Российские диверсанты пытаются заходить на территорию Украины с севера, рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Россияне пытаются зайти на территорию трех областей Украины - ГПСУ
ДРГ пытаются проникнуть в Украину с севера / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Коротко:

  • Российские ДРГ пытаются проникнуть на Сумщину, Харьковщину и Черниговщину
  • Основная задача ВСУ - выявление и уничтожение диверсионных групп
  • Оккупанты активно обстреливают приграничные территории из различного вооружения

Российские оккупанты пытаются зайти на территорию нескольких областей Украины. В направлениях Сумской, Харьковской и Черниговской областей происходят попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Значительной активности вражеских диверсионных групп не отмечаем, но враг не отказывается от диверсионной деятельности. И в направлении Сумской области, и в направлении Харьковщины и Черниговщины видим, что попытки захода диверсионно-разведывательных групп остаются", - рассказал он.

видео дня

Демченко отметил, что ключевой задачей украинских сил является своевременное выявление таких групп и нанесение ударов по ним, чтобы выбить их с украинской территории.

Кроме этого, оккупанты активно обстреливают приграничные территории этих областей из разнообразного вооружения. По словам представителя ГПСУ, количество обстрелов может достигать нескольких сотен в день.

Активность российских ДРГ на границе с Украиной - последние новости

Напомним, в конце ноября 2024 года российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу в районе Дергачей на севере Харьковской области. Однако украинские силы сумели остановить вражеских диверсантов - часть из них была ликвидирована, остальные вынуждены были отступить назад.

Российские диверсионно-разведывательные группы продолжают пытаться пересечь границу с Украиной в Харьковской области. Как сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, несмотря на уменьшение активности врага, угроза от ДРГ осталась.

Как сообщал Главред, информация о прорыве границы российскими оккупантами на севере Черниговщины является фейковой. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко опроверг эти сообщения, отметив, что попыток прорыва не было зафиксировано, однако, существует угроза обстрелов.

Читайте также:

Что такое ДРГ?

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ДРГ ГПСУ Харьковская область Черниговская область Сумская область война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Масштабный пожар: в российской Туле горит военный госпиталь - детали

Масштабный пожар: в российской Туле горит военный госпиталь - детали

16:11Мир
"Будет способствовать деградации РФ": Индия вслед за Китаем отвернулась от России

"Будет способствовать деградации РФ": Индия вслед за Китаем отвернулась от России

16:05Мир
Ударят морозы: когда Украину накроет сильное похолодание - стала известна дата

Ударят морозы: когда Украину накроет сильное похолодание - стала известна дата

16:04Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

Последние новости

16:27

Пять кандидатов: Зеленский анонсировал назначение начальника академии Сагайдачного

16:24

Самый простой ужин за 1 час: нужен стакан риса и горстка фарша

16:23

Первые выборы после войны: Кошель дал неожиданный прогноз

16:11

Масштабный пожар: в российской Туле горит военный госпиталь - деталиВидео

16:05

"Будет способствовать деградации РФ": Индия вслед за Китаем отвернулась от России

Выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - КошельВыборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - Кошель
16:04

Ударят морозы: когда Украину накроет сильное похолодание - стала известна дата

15:59

Что делать, чтобы не было конденсата на пластиковых окнах

15:47

"Я отказываюсь от отопления": женщина показала простой способ, как согреться зимойВидео

15:43

Украинцам вернут деньги за аренду жилья: как подать заявку на субсидию

Реклама
15:26

"Ситуация резко ухудшилась": в ВСУ рассказали о боях в Курской области

15:16

"Используем в своих интересах": в ГУР намекнули на судьбу военнопленных из КНДР

15:14

Понадобится один ключ: как перевести окна на "зимний" режим, чтобы сохранить тепло

15:09

ВСУ взяли в плен оккупанта, который участвовал в расстрелах украинских пленных

15:00

Беларусь перебросила к границе с Украиной армию и спецназовцев - СМИ

14:53

Друг Яниса Тиммы рассказал, с кем Анна Седокова изменяла мужу

14:46

Россияне пытаются зайти на территорию трех областей Украины - ГПСУ

14:23

Свежие или вареные: как правильно хранить грибы в морозилкеВидео

14:23

Атака 1500 дронов на Украину: в британской разведке сообщили об опасности

14:14

9 продуктов, которые категорически нельзя давать курам: стоит знать всем хозяевамВидео

14:13

Главная угроза для ВСУ на Покровском направлении: появился тревожный прогноз

Реклама
13:47

Секретный прием со стиральной машинкой: как быстро высушить одежду зимой

13:41

Электронное голосование на выборах в Украине: эксперт назвал "серьезный риск"Видео

13:37

"Значительные проблемы": в ВСУ оценили последствия удара по командному пункту РФ

13:31

Осталось 2 километра: россияне продвигаются в обход Покровска - Крамченков

13:21

Безумно вкусный салат Сета-Де-Поло: нужна всего 1 пачка крабовых палочек - рецепт

13:16

Подготовка мирных переговоров с Украиной: у Путина сделали заявление

13:15

"Иду дальше": Цымбалюк обратился к фанатам после слухов о разрыве с возлюбленной

12:55

"Сегодня плакал": ночью избили популярного певца

12:52

Удивительно, но факт: куда деваются комары зимой

12:45

Сколько топлива "съедает" обогрев автомобиля зимой: неожиданные цифры

12:44

Украинцы массово скупают доллары: что будет с курсом - прогноз аналитиков

12:32

Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

12:26

Военные в парламенте: эксперт озвучил прогноз на предстоящие выборы в Украине

12:13

Враг перебрасыват резервы и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

11:56

"Пусть едет в Москву": легендарная актриса публично отвергла украинский язык

11:52

Доллар достиг исторического максимума: курс валют на 13 января

11:51

В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

11:36

Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

11:35

Путаются даже опытные водители: что означает дорожный знак "авто с крыльями"

11:32

Уже существует документ и конкретная дата: когда состоятся выборы в Украине - КошельВидео

Реклама
11:25

"Аргумент для Путина": выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ - КошельВидео

11:08

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - страдания, Петухам - сомнения

10:50

Оккупанты "оголяют" фронт: армия РФ готовит Крым к обороне от ударов ВСУ - АТЕШ

10:45

Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

10:42

Зачем под ручку двери подкладывают монетку

10:34

РФ атаковала дронами Киевщину: повреждены медучреждения и жилые дома

10:29

Почему в СССР лестницы в подъездах красили только по бокам: секрет раскрыт

10:17

Армия РФ сократила количество штурмов на фронте: аналитик объяснил причину

09:51

Украину накроют снегопады и мороз до -20: синоптик назвал дату похолодания

09:30

ВСУ уничтожили штаб оккупантов возле Покровска — Forbes

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять