Прорыв границы россиянами на Черниговщине: в ЦПД расставили все точки над "і"

Остается угроза диверсий со стороны РФ.

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Какая ситуация на Севере / Коллаж: Главред, фото УНИАН, deepstate

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Информация о прорыве границы на севере Черниговщины является фейком

Для жителей региона остается угроза обстрелов со стороны РФ

Информация о прорыве границы российскими оккупантами на севере Черниговщины не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Центру противодействия дезинформации (ЦПД).

В сообщении говорится, что в Сети активно распространяются заявления о якобы прорыве в Черниговской области. Эти сообщения заканчиваются призывами перейти по ссылке для получения дополнительной информации.

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"Попыток прорыва врагом границы в пределах Черниговской области не фиксировалось. Зато остается угроза обстрелов со стороны РФ, в частности с применением авиации, и угроза продолжения вражеской диверсионной деятельности", - сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии ЦПД.

Кроме того, по словам начальника Корюковского РВА Павла Мирошниченко, попыток прорыва границы на территории его района не было.

В ЦПД призвали не эксплуатировать чувствительные для украинцев темы и не способствовать распространению непроверенной информации.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, армия страны-агрессора России на многих участках фронта активизировала свое наступление. Северское направление не стало исключением - враг ежедневно применяет артиллерию, минометы и дроны, чтобы продавить ВСУ огнем.

Между тем на Купянском направлении армия страны-агрессора России атаковала переправу через реку Оскол. По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне пытались разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру.

Начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко заявлял, что армия РФ пытается пересечь реку, чтобы продвинуться к Купянску в Харьковской области.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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