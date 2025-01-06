'Засыпают огнем' украинскую пехоту: враг хочет прорвать важные рубежи

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- Враг давит на ВСУ огневым воздействием
- Оккупанты выпускают по украинским пехотинцам сотни боеприпасов
- Армии РФ не удается реализовывать свои планы на Северском направлении
Армия страны-агрессора России на многих участках фронта активизировала свое наступление. Северское направление не стало исключением - враг ежедневно применяет артиллерию, минометы и дроны, чтобы продавить ВСУ огнем.
Об этом 24 каналу рассказал начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" Николай Гриценко. По его словам, только за предыдущую неделю противник выпустил 1500 боеприпасов по украинским военным.
"Также противник не боится запускать КАБы, ФАБы различного типа в нашу зону ответственности", - добавил он.
Кроме этого усложняет ситуацию для ВСУ проблема с логистикой. Несмотря на такое давление украинские защитники не дают малым группам пехоты РФ возможности продвигаться вперед.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил, что возможность форсирования Днепра армией страны-агрессора России в Херсонской области минимальна.
Напомним, Главред писал, что на Купянском направлении армия страны-агрессора России атаковала переправу через реку Оскол. Россияне пытались разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру.
Ранее также стало известно, что армия страны-агрессора России прорвалась в промышленную зону Курахово, что в Донецкой области, однако врагу не удалось полностью оккупировать украинский город, продолжаются жестокие бои.
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Что такое "Сила свободы"?
Сила Свободы - 4-й батальон оперативного назначения 4-й бригады быстрого реагирования "Рубеж", который был создан на базе добровольцев в январе 2023 года. Выполняет боевые задачи по сдерживанию вражеской агрессии РФ на Востоке Украины.
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