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Повторное наступление РФ на Херсон: известно, пойдут ли оккупанты на такой шаг

Мария Николишин
6 января 2025, 12:53
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Оккупанты могут попытаться растянуть наши силы, отвлечь наши резервы.
Повторное наступление РФ на Херсон: известно, пойдут ли оккупанты на такой шаг
Возможность наступления РФ на Херсон / коллаж: Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

  • Вероятность форсирования Днепра россиянами минимальна
  • Оккупанты не смогут снова захватить Херсон

Возможность форсирования Днепра армией страны-агрессора России в Херсонской области минимальна. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV".

"Скептически отношусь к этой возможности последний месяц, когда об этом начали говорить. Могут попробовать, но результат у них будет, мягко говоря, не такой, на который они рассчитывают. Эти попытки уже были, мы слышали перед новым годом, что враг пытался десантироваться на правый берег", - сказал он.

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По его словам, даже если россияне попытаются форсировать Днепр и начать штурмы Херсона - у них это вряд ли получится.

"Невозможно им будет снова захватить Херсон в тех условиях, в которых они сейчас находятся. Но попытаться растянуть наши силы, отвлечь наши резервы они могут. Очень большой ценой для своих военнослужащих", - подчеркнул Попович.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ активизировали наступательные операции в Курской области. Украинские защитники достигли тактических успехов в трех районах.

Также известно, что Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по сразу нескольким местам дислокации огневых позициях и тылам войск страны-агрессора России на Юге.

Кроме того, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что на территории от Покровска до Часового Яра в планах российских захватчиков является осуществление большого окружения наших защитников.

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Кто такой Денис Попович?

Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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