Покровск может стать плацдармом РФ: в ВСУ назвали следующую цель врага

Ключевые тезисы Литвина:
- Покровск является стратегически важным для РФ для продвижения в направлении Константиновки
- Россияне пытаются обойти город с направлений Песчаного и Николаевки
- Враг ежедневно теряет от 300 до 400 солдат на Покровском направлении
Россияне пытаются обойти Покровск с направлений Песчаного и Николаевки, враг улучшил там свое тактическое положение. ВСУ прилагают все усилия, чтобы не позволить оккупантам захватить город. Об этом в эфире телемарафона рассказал капитан Нацгвардии Виталий Литвин.
"Враг понимает, что как ввяжется в бои в застройке городов Покровск и Мирноград, то будет уничтожено большое количество его личного состава. Каждые сутки на Покровском направлении уже уничтожается от 300 до 400 захватчиков. Враг постоянно пополняет эти штурмовые подразделения в лагерях подготовки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - отметил военный.
Литвин подчеркнул, что россияне имеют значительные ресурсы как в живой силе, так и в технике. По его словам, украинские защитники уничтожают много вражеской техники.
"Например, только одна из бригад Нацгвардии за месяц может уничтожить до 30 минометных систем с их расчетами. Странность в том, что враг на следующий день на том же месте может развернуть новый расчет с минометом", - рассказал он.
Также Литвин отметил, что Покровск является стратегически важным для оккупантов. РФ хочет захватить город, чтобы использовать его как плацдарм для дальнейшего продвижения в направлении Константиновки.
"На этом направлении они продвигаются со стороны Торецка и Часового Яра. Покровск и Мирноград это большие города, где потом можно будет скрывать технику, личный состав, разворачивать пункты управления", - добавил капитан Нацгвардии.
Бои под Покровском - последние новости
Как сообщал Главред, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что в Покровске Донецкой области не идут городские бои, но российские войска пытаются обойти город через соседние населенные пункты. Враг активно использует БПЛА и другую технику в этом районе.
Также оккупационная армия продвинулась в Курахово и пяти других населенных пунктах Донецкой области. В селе Нововасильевка продолжаются ожесточенные бои, где российские силы имеют преимущество в живой силе и проводят штурмовые действия с пехотой и техникой.
Кроме этого, в Донецкой области российские войска не смогут развить наступление на Покровск, пока не захватят Курахово, отметил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. По его словам, россияне пытаются окружить Покровск и захватить трассу Покровск-Павлоград, хотя до этого еще далеко.
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Кто такой Виталий Литвин?
Виталий Сергеевич Литвин (род. г. Винница) - украинский военнослужащий, капитан Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны, пишет Википедия.
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