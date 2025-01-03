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"Страшная угроза": Украине возможно придется уступить территории - Снегирев

Алёна Воронина
3 января 2025, 15:25обновлено 3 января, 16:21
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Украине возможно придется идти на территориальные уступки, но это не значит, что оккупированные территории будут потеряны навсегда.
'Страшная угроза': Украине возможно придется уступить территории - Снегирев
Украине возможно придется уступить территории/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Главред

Основные заявления Снегирева:

  • Уже могут готовиться площадки для переговоров между Украиной и РФ
  • Украине возможно придется идти на территориальные уступки
  • Но самая страшная угроза может быть, если возникнут подковерные договоренности

Уже могут готовиться площадки для переговоров Украины и страны-агрессора России относительно войны. В частности, российские медиа изменили риторику относительно нелегитимности Зеленского, что может быть прямым свидетельством подготовки таких переговорных площадок.

Украине сейчас стоит избегать паники и предательства. Но украинцам стоит быть реалистами и понимать, что речь идет о возможных территориальных уступках. Такое мнение высказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду.

"Основной момент заключается в том, что исчезла риторика о "нелегитимном украинском президенте". Это показательно. Если уже ведутся консультации (а они ведутся - можно предположить возможность присутствия российских высокопоставленных чиновников в Соединенных Штатах), это свидетельствует, что отрабатываются определенные механизмы", - сказал Снегирев.

Он отметил, что если российские медиа изменили риторику относительно нелегитимности Зеленского, это прямое свидетельство подготовки переговорных площадок. Россия может заявлять, что не будет участвовать во втором Саммите мира, но ключевые политические игроки будут договариваться.

"К чему готовиться Украине? Важно избежать паники и предательства. Например, все цитируют Дональда Трампа относительно возможного давления на Украину, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Но есть и другая часть его заявления: если Россия не сядет за стол переговоров, Украине дадут столько оружия, чтобы заставить Российскую Федерацию к этому. В плане Трампа по демаркационной линии, в частности, речь идет о "линии" протяженностью 1300 км. Эта цифра включает 100 км Курской области Российской Федерации, которые контролируются Силами обороны Украины. Поэтому говорить об измене со стороны Америки или то, что интересы Украины не будут учтены, пока преждевременно", - сказал Снегирев.

В то же время он отметил, что украинцам следует быть реалистами: речь идет о возможных территориальных уступках. Главное для украинской власти - коммуницировать с обществом. Не через отдельные заявления в медиа или утечки информации, а напрямую, объясняя возможные сценарии, подчеркнул военный аналитик.

"Пример из истории - Брест-Литовские мирные соглашения, которые подписывали коммунисты Ленина с кайзеровской Германией. Они пошли на территориальные уступки, но объяснили: это нужно для получения времени. Времени, чтобы сформировать армию и впоследствии вернуть утраченные территории. Коммунисты даже согласились на контрибуцию, которую выплачивала Советская Россия. Все это завершилось потрясениями в Москве, Санкт-Петербурге и даже убийством немецкого посла Мирбаха. Однако коммунисты получили необходимое время, чтобы сформировать армию, а затем военным путем вернуть утраченные территории", - рассказал аналитик.

Он отметил, что если даже коммунисты смогли до этого дойти, то этот пример заслуживает внимания.

"Я обращаюсь к мужчинам: у вас бывали ситуации, когда против вас выступал противник, сильнее вас? В таких случаях не всегда можно дать адекватный отпор сразу. Но проходило время, вы готовились, и в итоге давали достойный ответ, учитывая внешние угрозы. Аналогичная ситуация может касаться и украинского государства. Другой пример - Эльзас и Лотарингия. Эти территории были возвращены Францией спустя десятилетия, но они были возвращены", - сказал Снегирев.

Однако, если будут подковерные договоренности, непонятные украинскому обществу, именно это станет самой страшной угрозой, подытожил военный аналитик.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду об условиях для завершения войны в 2025 году:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, Свитан назвал 2 главные задачи для Украины в 2025 году. Украине вряд ли удастся перехватить инициативу на фронте в 2025 году, считает военный эксперт.

Также ранее в АТЕШ раскрыли "способ выживания" оккупантов под Херсоном. На временно оккупированной Херсонщине значительно возросло количество сломанной техники, в частности лодок и гидроскутеров, рассказали партизаны.

Напомним, полковник ВСУ сказал, сможет ли РФ прорваться на Днепропетровщину. Для прорыва на Днепропетровщину России нужно значительно увеличить свои силы, заявил Роман Свитан.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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