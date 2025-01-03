В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев

Россию заставляют сужаться до ее собственных границ, США начали процесс мирных переговоров, считает Дмитрий Снегирев.

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Россию принуждают к переговорам из-за потери влияния на территориях, где она присутствовала - эксперт / Коллаж Главред

В последнее время в Украине в очередной раз активизировался вопрос о завершении войны в 2025 году. В интервью Главреду военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал, как Россию подталкивают к переговорам, почему США будут оказывать давление на РФ и Украину и что могут включать мирные инициативы.

С чем, по вашему мнению, связаны последние заявления известных медийщиков о том, что в 2025 году завершится война? На чем они могут основываться и насколько им стоит доверять?

Не стоит. Предыдущие заявления известных медийщиков, в частности, относительно результатов выборов в Соединенных Штатах и возможности победы команды Байдена, показали, что доверять их прогнозам (потому что анализом это назвать трудно) абсолютно не стоит. Это, скорее, желание хайпануть - давайте называть вещи своими именами. Причем эти заявления базируются на публичной информации. Речь идет о сообщениях о пребывании российской делегации в Соединенных Штатах, в частности, о трафике российского самолета, который находился в воздушном пространстве США. После этого появляются сообщения так называемой российской оппозиции относительно состава российской делегации.

Однако давайте анализировать ситуацию. Сейчас говорить о том, что есть основания для окончания войны, нельзя. Объясню, почему.

Российскую Федерацию не удовлетворяет текущая ситуация на фронте. То есть, условно говоря, выйти с новогодними поздравлениями и заявить, что война завершена, но при этом даже не достичь промежуточных целей "специальной военной операции" (в частности, выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей) при том, что определенная часть территорий РФ контролируется Силами обороны Украины, будет выглядеть по меньшей мере самоубийственно для российского диктатора.

Согласитесь, что-то надо "продавать" внутреннему потребителю, а россияне хотят услышать в новогоднем поздравлении хотя бы условные победы.

На фоне заявлений российского диктатора о том, что уровень инфляции в РФ достиг исторического максимума (9,4% вместо запланированных 8,5%) говорить об окончании войны без достижения даже тактических целей будет выглядеть абсурдно. Потому эти заявления, скорее, фантазии известных медийных персонажей.

Теперь рассмотрим реальную ситуацию. Сейчас РФ прилагает максимум усилий для вытеснения ВСУ из Курской области. Ведь к моменту инаугурации Трампа подойти с потерей части российской территории будет выглядеть недопустимо для российского электората. Также россияне пытаются до 20 января 2025 года выйти на административные границы Донецкой области. Но как это возможно? Военных ресурсов для этого нет.

Смотрите интервью Дмитрия Снегирева Главреду об условиях для окончания войны в 2025 году:



Здесь опять-таки уже вопрос касается заявлений, которые звучат в информационном пространстве. Не будем брать информационных "цыган", то есть известных медийных персонажей. Меня больше интересует заявление народного депутата Безуглой о том, что уже до инаугурации Трампа россияне смогут выйти на административные границы Донецкой области. Каким образом? На чем базируется подобный характер заявлений?

Сейчас под контролем Сил обороны Украины находятся крупнейшие промышленные города Донецкой области. Это так называемая Славянско-Краматорская агломерация: Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка и часть Часового Яра. Плюс, соответственно, есть Торецкая агломерация, где продолжаются ожесточенные бои, но дальнейшее наступление оккупантов фактически приостановлено. И, соответственно, Покровская агломерация: это Покровск, Мирноград, Доброполье и так далее. Также Лиман и Северск. То есть, это крупные промышленные города Донецкой области.

Для понимания: Бахмут оккупанты штурмовали девять месяцев, а он, по сравнению со Славянско-Краматорской агломерацией, является небольшим городом. Соответственно, россияне могут выйти на административные границы Донецкой области только при условии политических договоренностей, правильно? Мы можем предполагать это. Потому что военной составляющей, которая бы свидетельствовала о возможности подобных сценариев со стороны Российской Федерации, пока нет.

Причем заметьте: последние недели нас пытаются убедить, что у Сил обороны Украины все плохо. Появляются другие известные информационные персонажи. Это, например, руководитель фонда "Повернись живим", Тарас Чмут. Так, соответственно, заявления других лиц о том, что в силах обороны Украины якобы хаос и вообще непонимание текущей ситуации.

Зато реальная ситуация является другой. Успешный характер боев продолжается, и есть движение. Силы обороны Украины вернули ранее утраченные позиции на Огнеупорном заводе в Часовом Яру. Плюс, соответственно, вернули позиции на флангах. Речь идет о боях в районе населенного пункта Клещеевка, ведь продвижение с этого направления давало бы оккупантам возможность создать угрозу оперативного окружения и выйти на Константиновку.

Достаточно серьезные успехи. Также, соответственно, успешный характер боев на Лиманском направлении в районе Белогоровки. Да, в районе Тернов ситуация сложная. В районе Купянска удалось приостановить дальнейшее продвижение российских оккупантов в районе так называемого плацдарма через Двуречье. Успешно отражено несколько массированных атак российских оккупантов.

Аналогичная ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях. Вы помните, нас пугали возможностью проведения широкомасштабной десантной операции на правый берег Днепра? Зато есть успешный характер контратак именно Сил обороны Украины и улучшение тактического положения.

Более того, глава Херсонской областной военной администрации сообщал о том, что в планах оккупантов есть использование 300 плавсредств для проведения такой операции. Кто его уполномочил - это открытый вопрос. Но пока все попытки проведения десантной операции были успешно нейтрализованы Силами обороны Украины.

Аналогичная ситуация на Запорожском направлении, где нас месяц пугали возможностью прорыва в Запорожье и масштабирования театра боевых действий с переносом за Днепр. Зато есть успешный характер контратак именно со стороны Сил обороны Украины и улучшение тактического положения.

Возникает вопрос: а для чего тогда создается в информационном поле подобная негативная картинка? Опять-таки, помня заявления Безуглой о возможности выхода на административные границы Донецкой области.

И здесь мы переходим к главному. Какие требования выдвигает российская сторона по прекращению войны? Участие НАТО мы даже не рассматриваем - это политическая риторика. То есть это попытка повысить политическое напряжение, так же, как и заявления Лаврова о возможном выходе Российской Федерации из Договора о нераспространении ядерного оружия малой и средней дальности. Это элементы политической игры Российской Федерации.

Основные сценарии, которые озвучиваются, включают вывод сил обороны Украины из Курской области. И здесь я уже не злым тихим словом вспомню Bloomberg, где утверждают, что Силы обороны Украины могут покинуть территорию Курской области, ссылаясь на возможность дополнительного привлечения военнослужащих КНДР в количестве 8 000 человек.

Российские оккупанты, к сожалению, имеют пополнение личного состава на уровне 36-40 тысяч ежемесячно. Объясните мне, пожалуйста, каким образом 12 000 уже привлеченных военных КНДР плюс 8 000 потенциально привлеченных, то есть суммарно 20 000 (а это менее 50% от ежемесячных возможностей пополнения российских оккупантов), могут кардинально изменить ход боевых действий в пользу российской армии? Не кажется странным? То есть мы уже можем сформировать определенную целостную картину того, вокруг чего происходят переговоры. Суть в выводе сил обороны Украины из Курской области и, соответственно, в установлении контроля оккупационной армии на территориях Луганской и Донецкой областей. Вот, в принципе, картина сложилась.

Было заявление Захаровой после того, как была обнародована информация о самолете, который два дня находился в Соединенных Штатах, что это была не более чем ротация российских дипломатов из Соединенных Штатов Америки. Соответственно, насколько вероятно, что именно об этом российская делегация могла договариваться в Соединенных Штатах, возможно даже в обход Украины?

Давайте опять-таки проанализируем ситуацию. Если это очередная ротация дипломатов, почему глава, а фактически, одно из высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации комментирует сам характер очередной ротации. Сколько у Российской Федерации диппредставительств - вас это не удивляет?

На языке профессионалов это называют "контролируемой утечкой информации" - сначала вбрасывается информация о присутствии российской делегации, Захарова делает заявление, что это очередная ротация, а затем на сцене появляются представители так называемой российской оппозиции, которые в своих медиа уже распространяют информацию о личном составе этой делегации, подчеркивая, что там Патрушев, представитель так называемых ястребов войны, и первый заместитель Лаврова.

То есть нам четко даже дают понять, кто представляет Российскую Федерацию. То есть, с одной стороны, Российская Федерация делает вид, что она договороспособна и готова к диалогу. И если дипломаты присутствуют среди представителей российской делегации, это дает основания говорить о возможности дипломатического урегулирования.

Но с другой стороны - присутствие Патрушева. А Патрушев известен как "ястреб войны". Также проанализируем, на фоне чего происходит визит российской делегации, а именно заявления Лаврова о выходе Российской Федерации из договора о нераспространении ядерного оружия. Заявления Лаврова и Пескова о возможных вариантах урегулирования войны в Украине. То есть готовится определенный информационный фон для пребывания российской делегации. С одной стороны они, как всегда, повышают ставки, а с другой - фактически диктуют или озвучивают собственные условия.

И соответственно, говорить об очередной ротации дипломатического корпуса Российской Федерации из Соединенных Штатов уже нет никаких оснований. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. А речь идет о том, что пытаются, соответственно, уже выяснить позиции, как говорится, сверить часы с представителями новоизбранного президента Соединенных Штатов. Ведь уже можно предположить, что не с Байденом ведутся переговоры.

Россию вынуждают к переговорам с Украиной - Снегирев / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Вы упоминали сейчас о Лаврове. Было от него заявление, что Россия не соглашается с тем, что предлагает команда Трампа. Судя по тому, что вы перед этим сказали, это может быть следствием этой ситуации. Так же Песков заявил, что нет никаких предпосылок для завершения войны прямо сейчас, фактически нивелируя заявления некоторых медийщиков. В этом случае, если говорить о новой администрации США, насколько те заявления, которые звучали от них ранее, могут повлиять на ускорение переговорного трека? Могут ли начаться дипломатические контакты между странами по урегулированию войны?

На самом деле, это уже продолжается. Наличие российской делегации не отрицает сама Российская Федерация, поэтому можем говорить, что первые контакты уже состоялись. Но на фоне чего? Россию принуждают к началу мирных переговоров.

Давайте посмотрим не только на Украину, но и на геополитический расклад событий. Ослабление позиций Российской Федерации за последний месяц наблюдается в ключевых точках земного шара, правильно? Это Ближний и Средний Восток. Несмотря даже на заявления нового руководства Сирии, военное присутствие Российской Федерации в этом регионе сведено к минимуму. Но основное - Россия потеряла возможность контролировать нефтедобычу в этой стране, а это была основная причина ее присутствия.

Порт Тартус и база Хмеймим, которые использовались для влияния на ход событий в Средиземноморском регионе и на африканском континенте, также потеряли свое стратегическое значение.

Также, соответственно, произошла потеря позиций РФ в Секторе Газа. Это исконно российский анклав, потому что именно при поддержке России функционирует террористическая инфраструктура Хезболлы, ХАМАСа и других организаций.

Кроме того, Соединенные Штаты и Израиль усилили давление на хуситов. Саудовская Аравия начала наземную фазу операции, что стало ударом по прокси-силам России, которые контролировали транспортные артерии Красного моря. И главное - на этом фоне звучат заявления о возможной военной операции против Ирана, фактически ломая ось зла. Это означает, что Россия может потерять своего стратегического партнера.

В Закавказье ситуация также меняется. В Грузии уже создается угроза для российского присутствия в регионе. В Армении шаги премьер-министра ставят под вопрос российскую военную базу в Гюмри. Кроме того, заявления Молдовы о национализации стратегических объектов в Приднестровье также сужают влияние России.

Фактически Россию заставляют сужаться до ее собственных границ путем лишения зон стратегического и военного влияния.

Экономическое давление на РФ тоже усиливается. Речь идет не только о секторальных и персональных санкциях, но и о беспрецедентных фактах задержания танкеров РФ в Балтийском море. Уже решили, что играть санкциями нет смысла, нужно переходить к конкретным действиям - и это было продемонстрировано.

Здесь стоит обратить внимание на довольно интересную позицию КНР. С июля месяца запрещены поставки в Российскую Федерацию товаров двойного назначения, что является серьезным ударом по российскому военно-промышленному комплексу. Да и позиция Китая относительно проведения взаиморасчетов между Россией и Китаем также является показательной. Это потеря возможности России влиять на ситуацию.

Таким образом, мы видим прямое политическое, экономическое и военное давление на Российскую Федерацию со стороны новоизбранной администрации Соединенных Штатов. Именно поэтому Россию фактически заставили сесть за стол переговоров.

Обратите внимание, что на этом фоне Россия пыталась сохранить лицо, в частности используя ядерную риторику. Например, испытания ракеты "Орешник". Эта ракета позиционируется как носитель ядерного заряда, но последние заявления российского диктатора свидетельствуют, что "Лещина" рассматривается как альтернатива ядерному оружию.

Это свидетельствует о том, что давление со стороны Китая и Индии на Российскую Федерацию, особенно относительно возможности применения ядерного оружия, дает свои результаты. Теперь уже даже ядерная риторика уменьшилась.

На фоне этих событий Соединенные Штаты провели испытания собственной системы противоракетной обороны над ГУАМом, уничтожив баллистическую ракету средней дальности. Это было сигналом Путину: США имеют эффективные средства противоракетной обороны, которые способны нейтрализовать "Орешник". Кроме того, в Израиле американская система противоракетной обороны THAAD успешно отработала против баллистических ракет. Это еще один сигнал России.

Риторика российского диктатора также изменилась. Он заявил, что "Орешников" у них и так немного. Это показательное заявление, поскольку ранее белорусский диктатор заявлял о возможности размещения десятков "Орешников" на территории Республики Беларусь. Возникает вопрос: что именно они будут размещать, если, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, этих ракет есть не более 10 единиц, и они лишь экспериментальные.

Это и есть предпосылки, как Российскую Федерацию заставляют начать так называемый мирный диалог. Но не стоит находиться в режиме "теплых ванн". Давление осуществляется и на Украину.

Обратим внимание на риторику западных партнеров по снижению мобилизационного возраста в Украине и заявления американских чиновников, включая представителей новоизбранной администрации США о возможном прекращении военно-технического сотрудничества. Это свидетельствует о политическом и военном давлении на обе стороны войны одновременно.

Соответственно, чего ждать Украине, если действительно осуществляется такое давление? Это очевидно даже из приведенных вами фактов - ситуация бросается в глаза. Как скоро Россия может изменить свою позицию (насколько это возможно в рамках ее риторики), и увидим ли мы реальные шаги по урегулированию?

Основной момент заключается в том, что исчезла риторика о "нелегитимном украинском президенте". Это показательно. Если уже ведутся консультации (а они ведутся - можно предположить возможность присутствия российских чиновников в Соединенных Штатах), это свидетельствует, что отрабатываются определенные механизмы.

Если российские медиа изменили риторику относительно нелегитимности Зеленского, это прямое свидетельство подготовки переговорных площадок. Россия может заявлять, что не будет участвовать во втором Саммите мира, но ключевые политические игроки будут договариваться. Давайте называть вещи своими именами.

К чему готовиться Украине? Важно избежать паники и предательства. Например, все цитируют Дональда Трампа относительно возможного давления на Украину, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Но есть и другая часть его заявления: если Россия не сядет за стол переговоров, Украине дадут столько оружия, чтобы заставить Российскую Федерацию к этому.

В плане Трампа по демаркационной линии, в частности, речь идет о "линии" протяженностью 1300 км. Эта цифра включает 100 км Курской области Российской Федерации, которые контролируются Силами обороны Украины. Поэтому говорить о предательстве со стороны Америки или то, что интересы Украины не будут учтены, пока преждевременно.

Украинской власти стоит коммуницировать процесс переговоров с обществом, считает Дмитрий Снегирев / фото: президент Украины

Однако следует быть реалистами: речь идет о возможных территориальных уступках. Главное для украинской власти - коммуницировать с обществом. Не через отдельные заявления в медиа или утечки информации, а напрямую, объясняя возможные сценарии.

Пример из истории - Брест-Литовские мирные соглашения, которые подписывали коммунисты Ленина с кайзеровской Германией. Они пошли на территориальные уступки, но объяснили: это нужно для получения времени. Времени, чтобы сформировать армию и впоследствии вернуть утраченные территории.

Коммунисты даже согласились на контрибуцию, которую выплачивала Советская Россия. Все это завершилось потрясениями в Москве, Санкт-Петербурге и даже убийством немецкого посла Мирбаха. Однако коммунисты получили необходимое время, чтобы сформировать армию, а затем военным путем вернуть утраченные территории.

Если даже коммунисты смогли до этого дойти, то этот пример заслуживает внимания. Я обращаюсь к мужчинам: у вас бывали ситуации, когда против вас выступал противник, который сильнее вас? В таких случаях не всегда можно дать адекватный отпор сразу. Но проходило время, вы готовились, и в итоге давали достойный ответ, учитывая внешние угрозы.

Аналогичная ситуация может касаться и украинского государства. Другой пример - Эльзас и Лотарингия. Эти территории были возвращены Францией спустя десятилетия, но они были возвращены.

Однако, если будут подковерные договоренности, непонятные украинскому обществу, именно это станет самой страшной угрозой.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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