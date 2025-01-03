"У РФ не будет шансов": США дадут Украине много оружия при одном условии - майор

Если нам передадут контейнеры с оружием на сумму 500 млрд долл, у россиян шансов в этой войне не будет, подчеркнул майор запаса ВСУ.

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США дадут Украине много оружия при одном условии/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин, Facebook Алексей Гетьман

Основные тезисы Гетьмана:

Если РФ откажется от предложенных Трампом условий, США увеличат помощь Украине

Если Украина получит оружие на 500 млрд долл, то у РФ не будет шансов в этой войне

Решение Дональда Трампа о помощи Украине может серьезно повлиять на дальнейший ход войны. Если страна-агрессор Россия не будет соглашаться на то, что ей предлагают - а, скорее всего, она соглашаться не будет, - то, как сказал Трамп, будет увеличена помощь Украине. Даже называлась сумма - 500 миллиардов долларов.

Если Украине передадут много современного оружия, то у россиян не будет шансов в этой войне. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, сообщает OBOZ.UA.

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"Если нам будет передано самое современное оружие на сумму 500 миллиардов, но не с точки зрения мешков с деньгами, а контейнеров с оружием, то у россиян шансов в этой войне не будет. Тогда это действительно будет существенная помощь. Думаю, нам хватит людей, которые могли бы пользоваться этим оружием, хотя вопрос с мобилизацией с повестки дня никто не снимал", - отметил Гетьман.

Он подчеркнул, что Украине нужно по несколько сотен танков, самолетов и ракет, а не по несколько десятков.

"Проще говоря, нам нужны не 30 танков Abrams, а 300, не 20 самолетов, а 200, не две ракеты Tomahawk, которые надо в сервант поставить и пыль с них сдувать, а 200. Вот это была бы существенная помощь", - сказал Гетьман.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, Свитан назвал 2 главные задачи для Украины в 2025 году. Украине вряд ли удастся перехватить инициативу на фронте в 2025 году, считает военный эксперт.

Также ранее в АТЕШ раскрыли "способ выживания" оккупантов под Херсоном. На временно оккупированной Херсонщине значительно возросло количество сломанной техники, в частности лодок и гидроскутеров, рассказали партизаны.

Напомним, полковник ВСУ сказал, сможет ли РФ прорваться на Днепропетровщину. Для прорыва на Днепропетровщину России нужно значительно увеличить свои силы, заявил Роман Свитан.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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