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Свитан: Курская – не последняя область РФ, куда могут войти ВСУ

Виталий Кирсанов
3 января 2025, 02:02
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По мнению эксперта, в 2025 году украинская сторона будет пытаться добивать россиян до того, чтобы они увеличили контингент на Курском направлении.
Свитан
Свитан назвал главную задачу Курской операции ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, скриншот

Вы узнаете:

  • Основная задача Курской операции ВСУ
  • В какие российские области могут войти ВСУ

Украине важен выход на рубежи Брянской и Белгородской областей. Таким образом, Курская – не последняя область, куда могут войти ВСУ. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

Эксперт считает, что основная задача Курской операции ВСУ состояла в том, чтобы сковать боями части российских войск и попытаться не допустить оперативные резервы РФ на восточный фронт, а, если интенсивность боёв можно будет увеличить, то сорвать резервы россиян с восточного фронта на Курское направление, чтобы уменьшить давление на ВСУ на востоке.

"Первая часть операции однозначно удалась, и примерно 70-тысячная группировка войск РФ была скована боями, 20 тысяч отминусованы "двухсотыми" и тяжёлыми "трехсотыми". И сейчас там есть около 50 тысяч.Вторая часть не удалась. Россияне всё-таки не вывели резервы с восточного фронта, по крайней мере, большие, и не перебросили их на Курское направление. Причина, в принципе, понятна: они практически все вступили в боевое соприкосновение, и, с точки зрения военной логики, выводить из БС части – это почти наполовину уменьшать боевую мощь. Этого никто делать не будет. И сейчас они этого и не сделают", - сказал Свитан.

По его мнению, в 2025 году украинская сторона будет пытаться добивать россиян до того, чтобы они остановили движение на востоке и увеличили контингент на Курском направлении.

"На Курщине перед нами не стоит задача захвата территорий, наша задача там – вступить с россиянами в боевое соприкосновение, причём чем мощнее, тем лучше. Поэтому наши резервные части будут добавляться в Курскую операцию для контроля над боевыми действиями", - сказал он.

По его словам, если смотреть стратегически, то такого рода операции Украина уже давно должна была начать и в Брянской, и в Белгородской областях.

"Если бы операцию в Белгородской области мы начали в 2023 году или в начале 2024-го, то у россиян не было бы положительной динамики в движении в сторону Харькова, поскольку мы связали бы их боями на белгородской земле. Скорее всего, недостаточное количество боеприпасов и личного состава у нас привело к невозможности развёртывания такой операции. Как только у нас будет такая возможность, 100% будут проведены такие же операции на Белгородщине и Брянщине. Почему нужны такие операции в Брянской области? Потому что это направление на Москву, край непуганых идиотов. Там нет практически ничего, никаких рубежей обороны. Плюс там проходит нефтепровод "Дружба". Вот недавно были нанесены удары нашими беспилотниками по промежуточной насосно-перекачивающей станции "Десна" нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Через этот нефтепровод прокачивается 300 тысяч баррелей нефти в сутки, это примерно на 18 млн долларов. То есть за год от этой ветки Россия получает больше 6 млрд долларов. Потому для нас очень важно её контролировать. Тем более, это одновременно будет контроль и над Беларусью, которая зависит от этой ветки, и по некоторым позициям – над Орбаном и Фицо, которые тоже сидят на этой трубе", - говорит эксперт.

По его мнению, и с военной, и с геополитической, и с экономической точек зрения, Украине важен выход на эти рубежи.

"И я думаю, в 2025 году будут проведены такие же самые операции, как в Курской области, ещё в двух областях Российской Федерации, разве что другого уровня", - резюмировал Свитан.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Часовом Яру в Донецкой области ситуация с интенсивностью боев остается стабильной. По словам майора и спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, российские войска закрепились в пригороде вблизи канала Северский Донец - Донбасс.

Роман Свитан прогнозирует, что 2025 год не станет определяющим для Украины в военных действиях и геополитике. Этот период будет посвящен накоплению ресурсов, восстановлению потерь, а также проведению операций по сковыванию российской армии, хотя горячая фаза войны будет продолжаться.

Накануне Нового года украинские военные отбили один из самых жестких штурмов россиян. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении поблагодарил подразделения ВСУ, которые наносят эффективные удары по оккупантам и уничтожают врага.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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