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"Враг потерял надежду": в ВСУ рассказали об изменении ситуации в Часовом Яру

Юрий Берендий
2 января 2025, 15:31
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Штурмовые действия РФ в направлении огнеупорного комбината в Часовом Яру стали реже, Силы обороны контролируют почти всю территорию города, отметили в ВСУ.
российские оккупанты, ВСУ
В ВСУ рассказали об изменении ситуации в Часовом Яру / Коллаж: Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Минобороны РФ

Кратко:

  • Силы обороны Украины контролируют почти всю территорию города Часов Яр
  • Россияне пытаются форсировать канал для штурма огнеупорного завода

В Часовом Яру Донецкой области ситуация остается стабильной по интенсивности боев. Как сообщил майор и представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, российские войска закрепились в пригороде вблизи канала Северский Донец - Донбасс.

По его словам, украинские силы продолжают контролировать практически весь город и успешно отражают атаки врага. Зато противник пытается форсировать канал, чтобы захватить стратегически важный огнеупорный завод.

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"В последние дни атаки на комбинат стали немного реже. Я связываю это с тем, что, возможно, они (россияне - ред.) просто уже потеряли надежду зайти именно туда и взять комбинат в первую очередь", - сказал Трегубов.

Он отметил, что захват завода может позволить российским войскам установить контроль над центром города. Бои остаются интенсивными, но возможности врага в этом районе ограничены.

Это обусловлено тем, что украинские силы контролируют ключевое здание Часового Яра, а также из-за наличия канала Северский Донец - Донбасс и стратегического расположения города на возвышенности.

Часов Яр Инфографика
Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Бои в Часовом Яру - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска в районе Часового Яра на Донетчине продолжают применять тактику штурмов небольшими группами. Из-за нехватки современной техники оккупанты вынуждены использовать старые советские танки, сообщил главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

Американский Институт изучения войны (ISW) отметил, что украинские военные достигли успехов на трех самых интенсивных участках фронта в Донецкой области. Геолокационные кадры от 30 декабря показывают, что российские войска обстреливали позиции ВСУ в центре Часового Яра, в частности на улице Георгия Дубровского. Это свидетельствует о продвижении украинских подразделений на ранее неподконтрольные им территории.

Оккупанты пытаются охватить Часов Яр с флангов, и частично им это удается, отметил командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады Боец "Айдара" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

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Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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