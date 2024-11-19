Оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов: военный рассказал детали

Некоторые позиции в городе не контролирует ни одна из сторон.

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Оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов/ коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Коротко:

Российские захватчики пытаются окружить Часов Яр с флангов

Частично оккупантам это удается

Некоторые позиции в городе сейчас не контролирует ни одна из сторон

Российские оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов, частично им это удается. Об этом рассказал командир отделения 24 ОШБр Боец "Айдара" Станислав Бунятов с позывным "Осман" в эфире "Новости.Live".

"Со стороны Калиновки и там, где идут трубы - по левому флангу от Часового Яра. Канал выполняет роль противотанкового рва, потому что там нет воды и он не является барьером для врага, он через него спокойно проходит. Плюс трубы, которые сейчас под их контролем - они могут перемещаться по ним, доставлять провизию и поддержку живой силе", - рассказал военный.

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Бунятов также отметил, что в Часовом Яру сейчас есть некоторые позиции, которые не контролирует ни одна из сторон.

"Поскольку их много, они заходят все на позицию, мы их уничтожаем. Некоторые позиции могут быть не заняты и нам позиции занимать нет смысла. Ведь если мы заходим на эту позицию, враг нас так же уничтожает", - сказал военный.

Ранее в Bild сообщали, что российские войска вошли в центр города Часов Яр. Российская оккупационная армия прорвалась в центр города Часов Яр в Донецкой области. Об этом заявил эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Город Часов Яр/ Инфографика: Главред

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ВСУ озвучили силы РФ для наступления в Курской области. Армия РФ готовит еще одну дивизию, насчитывающую около 7,5 тысячи человек.

Также ранее сообщалось, что полковник ВСУ оценил угрозу оккупации нескольких городов. Ситуация на фронте остается сложной, РФ готова несмотря на значительные потери продолжать наступательные действия для территориальных достижений, указывает эксперт.

Напомним, Украина получит еще две партии истребителей F-16 от Дании - стали известны детали. Первую партию из шести самолетов наше государство уже получило. Поступят еще две партии.

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Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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