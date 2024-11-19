Российские войска вошли в центр Часова Яра — Bild

Битва за Часов Яр, расположенный к западу от Бахмута, продолжается уже больше полугода. Оккупантов впервые заметили в центре города.

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Юлиан Рёпке рассказал о ситуации в городе Часов Яр / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, t.me/BILD_Russian

Кратко:

Армия РФ зашла в центр Часова Яра

Город похож на руины

ВСУ атакуют оккупантов дронами

Российская оккупационная армия прорвалась в центр города Часов Яр в Донецкой области. Об этом заявил заявил эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, судя по кадрам уличных боёв, ВС РФ почти подошли к стадиону "Авангард" в центре города.

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"Российские войска впервые замечены в центре Часова Яра. И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян. Это всегда указывает на то, что россияне уже контролируют эту территорию, а украинцы атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее", — заявил Рёпке.

Он добавил, что битва за Часов Яр, расположенный к западу от Бахмута, продолжается уже больше полугода. Часов Яр находится на возвышенности и защищён с востока водным каналом Северский Донец — Донбасс.

Часов Яр - карта / Фото: t.me/BILD_Russian

"Российские войска долгое время не могли его перейти. Теперь им это удалось", - отметил эксперт.

Город Часов Яр - что о нем известно / Инфографика: Главред

Бои за Часов Яр - что известно

По данным аналитиков мониторингового канала DeepState, в течение суток 18 ноября российские оккупационные войска продвинулись возле восьми населенных пунктов. В том числе враг имел некоторый успех вблизи возле Часового Яра, писал Главред.

15 ноября представитель 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин сообщил, что в районе Часового Яра враг продолжает предпринимать попытки пересечь канал Северский Донец - Донбасс, который является важной линией обороны ВСУ. Российские захватчики пытаются действовать в темноте и используют спецсредства, чтобы обойти украинские позиции и зайти в тыл.

Смотрите видео - Как осенью 2024 года выглядит Часов Яр на Донбассе:

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирёв отметил, что оккупанты продолжают оказывать давление на украинские позиции вблизи Часового Яра и стремятся окружить группировку ВСУ.

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Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области.

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