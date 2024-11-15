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"Используют специальные одеяла": войска РФ изменили тактику на фронте - ВСУ

Юрий Берендий
15 ноября 2024, 17:27
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Российские оккупанты пытаются зайти в тыл подразделениям Сил обороны в Часовом Яру, применяя спецсредства, отметили в 24 ОМБр имени короля Даниила.
'Используют специальные одеяла': войска РФ изменили тактику на фронте - ВСУ
Войска РФ изменили тактику для наступления на Часов Яр - что известно / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Коротко:

  • Россияне изменили тактику наступления на Часов Яр
  • Враг передвигается ночью, используя спецсредства

В районе Часового Яра враг продолжает предпринимать попытки пересечь канал Северский Донец - Донбасс, который является важной линией обороны ВСУ. Российские захватчики пытаются действовать в темноте и используют спецсредства, чтобы обойти украинские позиции и зайти в тыл. О тактике оккупантов рассказал в эфире "Суспільне новини" представитель 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин.

По его словам, ситуация в районе Часового Яра остается непростой, враг продолжает попытки пересекать канал Северский Донец - Донбасс, обстреливает города и его окрестности.

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Для пересечения канала оккупанты применяют тактику малых пехотных групп. И она, по словам Полухина, является для врага одной из самых эффективных.

"Микрорайон Канал, который был оккупирован летом, практически разрушен. Накопить там большие силы невозможно, также противник там не имеет возможности хоть как-то проехать техникой и, конечно, нет даже речи о том, чтобы он мог пересечь канал техникой", - сообщил Полухин.

Сейчас противник пытается использовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для незаметного проникновения в тыл украинских позиций.

Для этого оккупанты тщательно маскируются и преимущественно действуют в сумерках или ночью.

"Используя специальные плащи или одеяла, которые поглощают их тепловой сигнал от наших дронов и тепловизоров", - уточнил представитель 24 ОМБр.

Однако, если им удается закрепиться в руинах здания, они остаются изолированными. К ним невозможно подойти, доставить снабжение или предоставить подкрепление, отметил Полухин.

Часов Яр Инфографика
Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в районе Часового Яра и на Северском направлении российские войска активно накапливают силы и резервы, что может свидетельствовать о вероятном возобновлении интенсивных боев и штурмов на этих участках. Об этом сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, в районе Часового Яра в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, где малые штурмовые группы противника пытаются пересечь микрорайон Канал.

Военный эксперт Дмитрий Снегирёв отметил, что оккупанты продолжают оказывать давление на украинские позиции вблизи Часового Яра и стремятся окружить группировку ВСУ.

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Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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война в Украине Часов Яр
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