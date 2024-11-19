Армия РФ продвинулась сразу возле восьми населенных пунктов - Deep State

Оккупанты постоянно атакуют позиции украинских военных.

https://glavred.info/ukraine/armiya-rf-prodvinulas-srazu-vozle-vosmi-naselennyh-punktov-deep-state-10615499.html Ссылка скопирована

В Deep State обновили карту боев в Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Вы узнаете:

Где продвинулась армия РФ по данным DeepState

Что говорят в Генштабе о ситуации на фронте

В течение суток 18 ноября российские оккупационные войска продвинулись возле восьми населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

В частности, армия РФ продвинулся возле восьми населенных пунктов. В частности, в Калиновке, Курахово, Берестках.

видео дня

Также враг имел некоторый успех вблизи возле Часового Яра. Кроме того, оккупанты прошли вперед возле Погребков. ВС РФ продвинулись вблизи Юрьевки. Российские войска также прошли вперед возле Раздольного.

В Генеральном штабе по состоянию на 22.00 18 ноября 2024 года отметили, что на Торецком направлении произошло четыре боестолкновения.

Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Щербиновки и в районе Торецка. Все атаки ВС РФ отбиты.

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать украинскую оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Солнцевка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка. Шестнадцать боестолкновений завершено, еще десять по состоянию на тот момент продолжались.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что оккупационные войска России не только наращивают численность, но и создают новые бригады. С таким заявлением выставил министр обороны Рустем Умеров на пресс-конференции в Киеве 18 ноября.

Аналитики Института изучения войны писали, что весной российская оккупационная армия начала наступательные операции с целью захвата Покровска Донецкой области. Впоследствии Кремль решил изменить подход к военной кампании на Донбассе. Эксперты считают, что России пришлось отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск.

Российская оккупационная армия захватила Ровнополь в Донецкой области, а также продвинулась в районе семи других населенных пунктов. Об этом сообщили аналитки мониторингового канала DeepState.

Враг готовит два варианта окружения Курахово - по малому радиусу (в районе Успеновки), и по большому, который формируется с юга, севера и востока. Вероятно, украинским военным придется выйти из города.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред