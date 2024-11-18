Оккупанты наращивают силы и создают новые бригады: Умеров предупредил об опасности

С мобилизационным ресурсом у России есть проблемы, но они не останавливаются, они растут.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-narashchivayut-sily-i-sozdayut-novye-brigady-umerov-predupredil-ob-opasnosti-10615352.html Ссылка скопирована

Россия увеличивает собственную армию, говорит Умеров / коллаж: Главред, фото: УНИАН, АрмияInform

Что утверждает Умеров:

Россия наращивает численность сил своих войск

У Путина есть проблемы с мобилизацией, поэтому он привлекает другие армии

Оккупационные войска России не только наращивают численность, но и создают новые бригады.

С таким заявлением выставил министр обороны Рустем Умеров на пресс-конференции в Киеве 18 ноября, передает корреспондент "Радио Свобода".

видео дня

"Российские силы будут расти. Они наращивают численность своих сил. Они создают новые бригады. До 1 июня достигли половины того, что пытались поставить себе цель... Они используют многих - наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точное количество мы знаем. Это значительное количество", - говорит Умеров.

Кроме этого, министр обороны Рустем Умеров объяснил, что Россия использует войска КНДР, ведь имеет проблемы с мобилизацией.

В свою очередь Украина, как объясняет министр, работает над тем, чтобы "создать силы, которые смогут противостоять, поскольку приоритетом является оборонительная и стабилизационная операции".

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что под Курахово состоялась важная битва. Оккупанты использовали бронетехнику для прикрытия наступления пехоты, которая имела целью захватить украинские позиции, но ВСУ разрушили эти планы.

Кроме этого, ВСУ разгромили и взяли в плен врага. На Курщине операторы ССО ВС Украины успешно "налетели" на позиции противника.

Эксперт Олег Жданов, в свою очередь, объяснил, почему Путину придется самому прекратить войну. Расходы Российской Федерации за ее вторжение в Украину будут увеличиваться с каждым днем, считает полковник запаса.

Читайте также:

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред