Армия РФ оккупировала Ровнополь - DeepState

Оккупанты продвинулись продвинулся возле Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке.

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У армии РФ есть новые продвижения на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Кратко:

Оккупанты захватили Ровнополь

У армии РФ есть продвижения возле семи населенных пунктов

Российская оккупационная армия за прошедшие сутки оккупировала Ровнополь в Донецкой области, а также продвинулась в районе семи других населенных пунктов. Об этом сообщили аналитки мониторингового канала DeepState.

"Враг оккупировал Ровнополь, а также продвинулся возле Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке", — говорится в сообщении.

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На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Ровнополь на карте / deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

14 ноября стало известно, что ситуация на Кураховском направлении ухудшается. Враг смог захватить поселок Ильинка, который расположен на правом берегу Кураховского водохранилища, на север от Курахово. Также враг продвинулся в селе Дальнее на юге Курахово.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Российские оккупационные войска вошли в Купянск Харьковской области. Оккупанты смогли прорваться в населенный пункт, после чего Силы обороны Украины ударили по технике РФ.

Главред писал, что враг готовит два варианта окружения Курахово - по малому радиусу (в районе Успеновки), и по большому, который формируется с юга, севера и востока. Вероятно, украинским военным придется выйти из города.

По мнению эксперта Олега Жданова, следующий удар РФ может быть по Запорожью, враг будет хотеть выйти до Херсона. Однако пока Россия будет дожимать Донецкую область.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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