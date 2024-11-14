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Оккупанты вошли в Купянск: в DeepState раскрыли детали

Анна Ярославская
14 ноября 2024, 08:00
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13 ноября две колонны техники противника выдвинулись в Купянск из района Лимана Первого, направляясь к трассе на Сватово.
Армия РФ, Купянск
Армия РФ пыталась штурмовать Купянск 13 ноября / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, deepstatemap

Кратко:

  • Оккупанты совершили ограниченное наступление на Купянск
  • Атака РФ была отбита

Российские оккупационные войска вошли в Купянск Харьковской области. Оккупанты смогли прорваться в населенный пункт, после чего Силы обороны Украины ударили по технике РФ. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

Отмечается, что армия РФ совершила ограниченное наступление на Купянск Харьковской области с применением нескольких единиц бронетехники. "Прорыв" врага в Купянск произошел днем 13 ноября.

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Две колонны техники противника выдвинулись в Купянск из района Лимана Первого, направляясь к трассе на Сватово.

"Первая в составе 2 МТ-ЛБ (аббревиатура от рус. "многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный", часто называют "мотолыга" - ред.), БМП (боевая машина пехоты, - ред.) и танка, а точный состав второй неизвестный, потому что они двигались уже когда стемнело", - говорится в сообщении DeepState.

Купянск на карте Deep State
Купянск на карте Deep State / Фото: deepstatemap

Одна МТ-ЛБ врага была поражена бойцами ВСУ в лесу. Однако другой российской МТ-ЛБ удалось "беспрепятственно доехать в район Сватовской улицы", где она также была поражена уже на улице Некрасова в Купянске. Из этой подбитой "мотолыги" высыпалось около пятнадцати российских оккупантов, и они разбежались по домам.

"Танк удалось подбить по этой же улице к северу. Благодаря усилиям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр и смежников удалось уничтожить часть десанта", - отметили в DeepState.

После этого оккупанты пытались выслать подкрепление своим солдатам в Купянске, которое также было поражено украинскими защитниками.

Уже в ночью 14 ноября в DeepState отметили, что армии РФ удалось продвинуться возле Купянска.

Купянск Инфографика
Купянск - что известно о городе / Инфографика: Главред

Ситуация в Купянске - последние новости

Главред писал, что российские оккупанты пытаются захватить Купянск в Харьковской области. Этот город сейчас приоритетная цель для РФ. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". Он добавил, что враг постоянно обстреливает город из артиллерии и сбрасывает авиационные бомбы. Ситуация очень сложная.

10 ноября стало известно, что на Купянском направлении в Харьковской области украинские десантники разгромили одно из подразделений армии страны-агрессора РФ. В результате было уничтожено более сотни российских оккупантов.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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