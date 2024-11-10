РФ хочет захватить город на Харьковщине, военный призывает немедленно эвакуироваться

Российские оккупанты беспощадно обстреливают Купянск и забрасывают его авиабомбами.

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РФ пытается захватить Купянск / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что говорит военный:

Купянск - приоритетная цель для РФ

Военный призывает людей выезжать из Купянска

Российские оккупанты пытаются захватить Купянск в Харьковской области. Этот город сейчас приоритетная цель для РФ. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он добавил, что враг постоянно обстреливает город из артиллерии и сбрасывает авиационные бомбы. Ситуация очень сложная.

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"Купянск сейчас приоритетная цель для [нецензурно] (россиян - ред.), город подвергается беспощадным авиаударам и обстрелам артиллерии. Прошу местных жителей и родственников эвакуироваться, это ваши жизни, ни одна кирпичная стена не стоит его", - написал Бунятов.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Ситуация на фронте - последние новости

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины. Оккупанты пытаются продвигаться на запад от города Селидово. Враг атакует село Петровка и уже захватили Григорьевку.

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.

Также отмечается, что РФ стягивает технику на Харьковское направление. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов отметил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.

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