РФ хочет захватить город на Харьковщине, военный призывает немедленно эвакуироваться

Что говорит военный:
- Купянск - приоритетная цель для РФ
- Военный призывает людей выезжать из Купянска
Российские оккупанты пытаются захватить Купянск в Харьковской области. Этот город сейчас приоритетная цель для РФ. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Он добавил, что враг постоянно обстреливает город из артиллерии и сбрасывает авиационные бомбы. Ситуация очень сложная.
"Купянск сейчас приоритетная цель для [нецензурно] (россиян - ред.), город подвергается беспощадным авиаударам и обстрелам артиллерии. Прошу местных жителей и родственников эвакуироваться, это ваши жизни, ни одна кирпичная стена не стоит его", - написал Бунятов.
Кто такой Станислав Бунятов?
Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".
В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.
Ситуация на фронте - последние новости
Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины. Оккупанты пытаются продвигаться на запад от города Селидово. Враг атакует село Петровка и уже захватили Григорьевку.
Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.
Также отмечается, что РФ стягивает технику на Харьковское направление. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов отметил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.
Другие новости:
- РФ подтягивает резервы и накапливает силы: военный сделал тревожное заявление
- "Это худший период": Чмут сделал неутешительное заявление из-за ситуации на фронте
- За секунды сгорает все помещение: как уберечь себя от Шахедов с термобарическими зарядами
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред