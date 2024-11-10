Поля усеяны "двухсотыми": бойцы ДШВ рагромили "элитные" части армии РФ

Коротко:
- Десантники ВСУ разгромили подразделение армии РФ
- В результате уничтожено более сотни оккупантов
На Купянском направлении в Харьковской области украинские десантники разгромили одно из подразделений армии страны-агрессора РФ.
В результате было уничтожено более сотни российских оккупантов. Об этом идет речь в сообщении Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Купянское направление. Поля усеяны "двухсотыми". Десантники Надднепрянской бригады ДШВ уничтожили более сотни оккупантов", – рассказали украинские десантники.
Уточняется, что удачными действиями отличились подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
В ДШВ добавили, что украинские бойцы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области разбил подразделение 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии врага.
Смотрите видео - бойцы ДШВ рагромили "элитные" части армии РФ:
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.
Как сообщал ранее Главред, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.
Больше новостей:
- Россияне лезут без остановки: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию на фронте
- Под Покровском РФ пошла в наступление с кучей бронетехники: какой отпор дают ВСУ
- ВСУ держат россиян "лоб в лоб": ситуация в Покровске снова осложнилась - ВСУ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред