Поля усеяны "двухсотыми": бойцы ДШВ рагромили "элитные" части армии РФ

Десантники Надднепрянской бригады ДШВ уничтожили более сотни оккупантов.

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Украинские десантники разгромили подразделение РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони України, скріншот із відео https://t.me/SerhiyNaiev

Коротко:

Десантники ВСУ разгромили подразделение армии РФ

В результате уничтожено более сотни оккупантов

На Купянском направлении в Харьковской области украинские десантники разгромили одно из подразделений армии страны-агрессора РФ.

В результате было уничтожено более сотни российских оккупантов. Об этом идет речь в сообщении Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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"Купянское направление. Поля усеяны "двухсотыми". Десантники Надднепрянской бригады ДШВ уничтожили более сотни оккупантов", – рассказали украинские десантники.

Уточняется, что удачными действиями отличились подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

В ДШВ добавили, что украинские бойцы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области разбил подразделение 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии врага.

Смотрите видео - бойцы ДШВ рагромили "элитные" части армии РФ:

/ Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.

Как сообщал ранее Главред, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.

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