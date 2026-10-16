Дроны впервые добрались до Сургута: поражен завод "Газпрома" в 2400 км от Украины

Губернатор Ханты-Мансийского округа подтвердил факт возгорания на промышленном объекте, но не назвал предприятие.

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Силы обороны нанесли удар по Сургутскому ЗСК / Коллаж: Главред, фото: скриншоты/Exilenova+

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Дроны, вероятно, атаковали Сургутский ЗСК в 2400 км от Украины

Губернатор Югры подтвердил пожар на промышленном объекте

Завод "Газпрома" производит моторное и авиационное топливо

Силы обороны Украины атаковали Сургутский завод по стабилизации конденсата "Газпрома" в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Объект расположен примерно в 2400 км от украинской границы. Удар был нанесен в пятницу, 16 октября, сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Губернатор Ханты-Мансийского АО Руслан Кухарук подтвердил пожар на "промышленном объекте в Сургутском районе", однако название предприятия не назвал. По данным мониторинговых каналов, на Сургутском заводе зафиксировано несколько попаданий, а на видео видно возгорание в нескольких местах. Российские чиновники по привычной схеме заявили о падении обломков.

Официальных данных о последствиях для производства региональные власти пока не обнародовали.

"На месте работают экстренные службы. В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесённого ущерба", - заявил Кухарук.

Смотрите кадры пожара на Сургутском ЗСК:

Крупнейший в России завод по переработке конденсата

Сургутский ЗСК имени В. С. Черномирдина входит в группу "Газпрома". Предприятие перерабатывает газовый конденсат и производит моторное и авиационное топливо. Его проектная мощность составляет 12 млн тонн сырья в год. Это крупнейший в России завод по переработке нефтегазоконденсатной смеси.

Мониторинговые ресурсы называют предприятие ключевым промышленным объектом Западной Сибири.

Насколько болезненны для РФ удары Украины

Главред писал, что, по словам бывшего руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, Москва воспринимает новую тактику ударов Украины как потенциально болезненную. Кремль пытается перевести дискуссию с вопроса о российских атаках на тему украинского ответа. Андрей Коваленко считает, что особенно показательна реакция Москвы на возможные удары по ее территории и авиационной инфраструктуре.

Довольно странно слышать от главы террористической организации, маскирующейся под государство Россия, Путина обвинения в терроризме из-за анонса закрытия воздушного пространства над РФ.

ЦПД / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - новости по теме

Напомним, массированная атака беспилотников в ночь на 16 октября вынудила российские власти закрыть все четыре московских аэропорта: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Более 20 самолетов, направлявшихся в российскую столицу, были перенаправлены на аэродромы других городов.

До этого ударные дроны Сил обороны в ночь на 14 октября в течение нескольких часов атаковали промышленную зону Балаково в Саратовской области РФ. Среди вероятных целей называют энергообъект, мегадата-центр "Сбербанка" и металлургический завод

Ранее Редкинский опытный завод в Тверской области России горел после ночной атаки беспилотников в ночь на 9 октября. Предприятие является звеном производственной цепочки российского ВПК и выпускает компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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