Диван станет чистым без дорогих средств: простой лайфхак от застарелых пятен

Американская мама поделилась домашним лайфхаком с таблеткой для посудомоечной машины.

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Необычный трюк с таблеткой для посудомоечной машины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео instagram.com/easylife.withme

Вы узнаете:

Как очистить диван от многолетней грязи

Как сделать простое средство для чистки обивки

Почему перед уборкой нужно проверить средство

Диван быстро накапливает пыль, крошки и пятна от еды, напитков, косметики и домашних животных. Обычная уборка пылесосом помогает удалить поверхностную грязь, но со стойкими загрязнениями справиться сложнее. В то же время освежить обивку можно с помощью простого домашнего лайфхака.

Главред выяснил, как американская мама предлагает очистить диван от застарелой грязи с помощью таблетки для посудомоечной машины и горячей воды.

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Как очистить диван от застарелой грязи

Как пишет британское издание Express, Гунча Эйебердиева, которая делится бюджетными советами по уборке в Instagram, показала простой способ очистки обивки. По её словам, пылесос не способен справиться со всеми загрязнениями, которые со временем накапливаются на диване.

Женщина продемонстрировала, как с помощью раствора и самодельного инструмента можно удалить грязь с ткани. После нескольких движений по поверхности дивана на тряпке остались заметные загрязнения.

Как приготовить раствор для чистки дивана

Для своего лайфхака Гунча использовала таблетку для посудомоечной машины Fairy и горячую воду. Сначала она измельчила таблетку, высыпала содержимое в миску с водой и перемешала, пока порошок полностью не растворился.

Затем женщина окунула в смесь тряпку, смочила её и тщательно отжала, чтобы удалить лишнюю жидкость. После этого она обернула тканью сковороду и обвязала её вокруг ручки, создав импровизированный инструмент для чистки.

Гунча несколько раз провела им по обивке дивана. Она была поражена количеством грязи, которую удалось удалить с поверхности.

Пользователи в комментариях положительно отреагировали на этот способ. Некоторые написали, что хотят попробовать его дома, а один из комментаторов рассказал, что использовал подобный метод для чистки ковра.

Как вернуть дивану опрятный вид без сложной уборки / Фото: скриншот

Видео с применением лайфхака можно посмотреть по ссылке.

Что нужно учесть перед чисткой дивана

Перед использованием любого домашнего средства важно проверить рекомендации производителя по уходу за обивкой. Раствор для посудомоечной машины не предназначен специально для мебельных тканей, поэтому он может оставить пятна, изменить цвет материала или повредить волокна.

Сначала протестируйте средство на небольшом незаметном участке дивана. Не допускайте чрезмерного намокания ткани и убедитесь, что после очистки она полностью высохнет.

Также стоит учитывать, что результат зависит от типа ткани и характера загрязнения. Этот лайфхак не гарантирует удаление всех застарелых пятен, поэтому для деликатной обивки лучше использовать средства, рекомендованные производителем мебели.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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